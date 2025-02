La JL Bourg fait le boulot à Saint-Quentin, Cholet suit et Le Mans retrouve la victoire

La JL Bourg conserve deux victoires d’avance sur Cholet Basket dans le championnat Espoirs ÉLITE. En déplacement chez la lanterne rouge du championnat U21, l’équipe de Nicolas Croisy s’est appuyée sur son axe Léon Sifferlin (15 points, 7 rebonds, 3 passes décisives pour 20 d’évaluation) – Wilson Jacques (19 points et 8 rebonds) pour peu à peu prendre le dessus, avant d’accélérer dans le final pour l’emporter de 22 points (58-80). Ex-coéquipier d’Adam Atamna à La Ravoire Challes en U15 ÉLITE, le U18 Juwan Ekanga-Ehawa a signé son meilleur match en Espoirs (15 points et 6 passes décisives).

La veille, le dauphin de la JL Bourg, Cholet Basket, a gagné son deuxième match de la semaine en s’imposant sur le parquet du BCM Gravelines-Dunkerque (67-83). Après la victoire contre Dijon lundi dernier, les joueurs de Régis Boissié ont cette fois gagné à Dunkerque vendredi. Sans Soren Bracq et Leopold Levillain, l’intérieur Mohamed Sankhé a confirmé son gros match de lundi en terminant une nouvelle fois à 27 d’évaluation.

Derrière la JL Bourg (16 victoires et 2 défaites) et Cholet Basket (14 victoires et 4 défaites), trois équipes comptent 12 victoires et 6 défaites : Monaco, Le Mans et Dijon. Monaco a signé une grosse victoire à Strasbourg (66-96), équipe qu’elle devance désormais au classement (11 victoires et 7 défaites), grâce à l’énorme chantier de Golle Dembele, auteur du record à l’évaluation de la saison (47).

Derrière, Le Mans a retrouvé la victoire en venant à bout de l’Élan Chalon après prolongation (83-81). Dijon a de son côté battu Nanterre 67-62 à domicile.