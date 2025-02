Aaron Towo-Nansi signe son record de points (24) et Cholet vient à bout de Dijon

Les Espoirs de Cholet Basket poursuivent leur belle série en championnat. Lundi soir, dans leur salle de la Meilleraie, ils ont enregistré une cinquième victoire consécutive en venant à bout de la JDA Dijon (88-84). Un succès construit autour d’un trio offensif en grande forme : Aaron Towo-Nansi, auteur de 24 points, son son record en Espoirs, accompagné de Robin Pluvy et Romain Valakou (19 points chacun). Avec cette victoire, Cholet (13 victoires et 4 défaites) continue de mettre la pression sur la JL Bourg (15 victoires et 2 défaites), leader du championnat.

Un trio offensif impressionnant

Dans un match accroché du début à la fin, les jeunes talents de Cholet ont su faire la différence en seconde mi-temps. Menés à la pause (40-42), les joueurs de Régis Boissié ont su réagir avec un Aaron Towo-Nansi intenable. Responsabilisé alors que Soren Bracq (qui a joué 22 minutes en Betclic ELITE ce dimanche contre Strasbourg) et Léopold Levillain n’ont pas joué, le jeune meneur de 15 ans a été le principal atout offensif de son équipe, inscrivant 24 points à 9/19 (dont 4/10 à 3-points) et établissant ainsi son record personnel en Espoirs. Il a retrouvé de l’adresse après son 0/8 à 3-points contre Strasbourg

Mais il n’était pas seul. Ses coéquipiers Pluvy et Valakou ont également répondu présent avec 19 points chacun, portant à eux trois plus de 70% du total de points de Cholet. Une efficacité offensive qui a permis aux Choletais de prendre l’avantage dans un dernier quart-temps intense.

Un match disputé jusqu’au bout

Face à eux, la JDA Dijon, pourtant diminuée, n’a pas lâché prise. Menés par un Marius Balanca en grande forme (29 points, 2 rebonds et 3 passes décisives), les Dijonnais ont posé de sérieuses difficultés aux locaux. Mais au final, l’expérience et la détermination du CB ont fait la différence.

« Ça a été un match très disputé, tendu même entre le 2e et le 3e du championnat, résume Régis Boissié dans Ouest-France. Un vrai chassé-croisé, avec de l’adresse des deux côtés. Ça ne se joue pas à grand-chose, des détails, mais ça nous sourit. »

Avec cette victoire, Cholet Basket reste solidement installé à la deuxième place du championnat Espoirs ELITE, à seulement deux victoires du leader Bourg-en-Bresse. Une dynamique positive qui pourrait bien les mener encore plus haut.