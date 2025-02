La JL Bourg prend sa revanche sur Chalon, Anatole Humeau confirme

Battu à l’aller, la JL Bourg n’a pas laissé place au doute et s’est imposée avec autorité face aux espoirs de l’Élan Chalon (93-72). Une victoire qui confirme leur statut de leader du championnat Espoirs ELITE.

Encore guidée par Anatole Humeau (18 points, 10 passes décisives et 3 rebonds pour 31 d’évaluation), décidément très en forme sur ce début d’année 2025, l’équipe de Nicolas Croisy a également écrasé la bataille du rebond (43 prises à 24) et piqué 20 ballons aux Chalonnais.

Cholet signe deux victoires en deux jours et reste en embuscade

La JL Bourg (15 victoires et 2 défaites) devance toujours au classement Cholet Basket (13 victoires et 4 défaites) qui a battu Strasbourg samedi avant de dominer le troisième, Dijon (11 victoires et 6 défaites), ce lundi 3 février en match en retard de la 1ère journée. Maladroit à 3-points (0/8) contre la SIG, Aaron Towo-Nansi a signé son record de points (24) en Espoirs ce lundi à la Meilleraie.

Autrement, Le Mans (11 victoires et 6 défaites) continue sa descente au classement après son revers au Portel alors que Yohann Sissoko (33 d’évaluation) et Marc-Owen Fodzo Dada (32 d’évaluation) ont signé les cartons de la 17e journée lors des victoires de l’ASVEL et Nancy contre Limoges et Saint-Quentin.