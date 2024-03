La JL Bourg rencontrera Besiktas en demi-finale de l’EuroCup

La JL Bourg jouera sa place en finale de l’EuroCup contre Besiktas. Le club turc s’est qualifié aux dépens de l’Hapoël Tel-Aviv ce mercredi soir (89-94). Contrairement aux 1/8e et quart de finale, la demi-finale entre Bressans et Turcs se disputera au meilleur des trois matchs. Le premier affrontement est prévu fin mars.

Une énorme remontée pour se hisser en demi

Après avoir battu le tenant du titre Gran Canaria en 1/8e de finale, Besiktas a ainsi enchaîné chez l’Hapoël Tel-Aviv ce mercredi. Au coeur d’un gros duel d’anciens de Betclic ELITE, entre l’ex-Mets 92 Will Cummings (28 points) et l’ex-Villeurbannais Jonah Matthews (28 points également), le club turc a réalisé un incroyable retournement de situation. Menés de plus de 20 points dans le 2e quart-temps (47-26, 15′), les coéquipiers de l’ancien Parisien Kyle Allman Jr. ont finalement su repasser devant dans le dernier quart-temps pour finir par l’emporter. C’est donc la fin du parcours pour Jaylen Hoard (16 points à 6/7 aux tirs et 9 rebonds) et ses partenaires, une nouvelle fois en quart de finale comme l’an dernier contre Badalone.

Besiktas, seule équipe à avoir battue Paris cette saison

Cité parmi les favoris au titre en début de saison, Besiktas a plutôt déçu en saison régulière (6e, 9 victoires et 9 défaites). Mais le parcours en phase finale des Turcs, entraîné par le Serbe Dušan Alimpijević, rappelle que Besiktas est une redoutable équipe. Par ailleurs, il s’agit du seul club à avoir battu le Paris Basketball en saison régulière en EuroCup.