Présaison

La JL Bourg s'impose en Allemagne avant de retrouver Frédéric Fauthoux

Préparation - La JL Bourg a conclu son tournoi de préparation à Heidelberg (Allemagne) par une victoire contre les MLP Academics, avec Ricky Lindo élu MVP. Les Bressans vont désormais retrouver leur coach Frédéric Fauthoux ce lundi.
00h00
La JL Bourg s’impose en Allemagne avant de retrouver Frédéric Fauthoux

La JL Bourg est allée gagner en Allemagne en match de présaison

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La JL Bourg poursuit son sans-faute en préparation. Opposée aux MLP Academics Heidelberg, la Jeu s’est imposée au terme d’un match à rebondissements, concluant son tournoi invaincue. Avec un Ricky Lindo en forme (18 points, élu MVP), les Bressans continuent d’accumuler de la confiance avant leur retour en France et la reprise de la Betclic Élite.

Un match en montagnes russes

Après un premier quart équilibré, les hommes de Bourg-en-Bresse ont fait la différence avant la pause grâce à leur agressivité défensive et leur présence au rebond. Mais les locaux ont réagi avec un sévère 29-15 au retour des vestiaires.

Le dernier quart-temps a vu la JL Bourg retrouver ses fondamentaux : agressivité, interceptions et points sur la ligne des lancers. Portés par leurs intérieurs (Lindo 18 points, Kokila 12, Mitchell 11), les Rouge et Blanc ont repris l’avantage pour s’imposer logiquement.

Ricky Lindo MVP, Fauthoux de retour

En l’absence de Frédéric Fauthoux, c’est un collectif sérieux qui a mené la Jeu à la victoire. Ricky Lindo a confirmé ses bonnes dispositions et a été désigné MVP du tournoi.

Ce lundi, les Bressans retrouveront leur entraîneur principal, de retour après l’EuroBasket 2025, pour préparer leur dernier test de présaison contre Naples à La Balme-de-Sillingy, avant le coup d’envoi officiel à Limoges en Betclic Élite.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
rudd4
'La JL Bourg poursuit son sans-faute en préparation'. Ils ont perdu y'a une semaine de ca contre l'ASVEL....
timotisane
c'est exactement ce que j'allais dire. Mais 35 points ce n'est peut-être pas une faute qui sait😂
