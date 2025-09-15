La JL Bourg s’impose en Allemagne avant de retrouver Frédéric Fauthoux

La JL Bourg poursuit son sans-faute en préparation. Opposée aux MLP Academics Heidelberg, la Jeu s’est imposée au terme d’un match à rebondissements, concluant son tournoi invaincue. Avec un Ricky Lindo en forme (18 points, élu MVP), les Bressans continuent d’accumuler de la confiance avant leur retour en France et la reprise de la Betclic Élite.

𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐩𝐚 #𝟔 – 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 ✅ @MLP_Academics – 81 🆚 90 – JL Bourg Au terme d'un match serré, la Jeu s'impose ! Un 1er roadtrip réussi pour nos bressans notamment pour un certain Ricky Lindo, MVP du tournoi ! 📸 Lukas Adler#WeRedy | #LaPrepaIsBack pic.twitter.com/OvCo2aNzJU — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) September 14, 2025

Un match en montagnes russes

Après un premier quart équilibré, les hommes de Bourg-en-Bresse ont fait la différence avant la pause grâce à leur agressivité défensive et leur présence au rebond. Mais les locaux ont réagi avec un sévère 29-15 au retour des vestiaires.

Le dernier quart-temps a vu la JL Bourg retrouver ses fondamentaux : agressivité, interceptions et points sur la ligne des lancers. Portés par leurs intérieurs (Lindo 18 points, Kokila 12, Mitchell 11), les Rouge et Blanc ont repris l’avantage pour s’imposer logiquement.

Ricky Lindo MVP, Fauthoux de retour

En l’absence de Frédéric Fauthoux, c’est un collectif sérieux qui a mené la Jeu à la victoire. Ricky Lindo a confirmé ses bonnes dispositions et a été désigné MVP du tournoi.

Ce lundi, les Bressans retrouveront leur entraîneur principal, de retour après l’EuroBasket 2025, pour préparer leur dernier test de présaison contre Naples à La Balme-de-Sillingy, avant le coup d’envoi officiel à Limoges en Betclic Élite.