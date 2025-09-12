La JL Bourg laisse du temps à Frédéric Fauthoux après la déception de l’EuroBasket

Après une énorme déception, telle que l’élimination de l’équipe de France en 1/8e de finale de l’EuroBasket par la Géorgie, il était bien normal pour Frédéric Fauthoux de bénéficier d’une période de décompression. C’est ce que la JL Bourg lui a accordé, puisque le technicien, apparu particulièrement marquée plusieurs heures après la défaite, reprendra les commandes de l’équipe le lundi 15 septembre, soit huit jours après l’élimination des Bleus.

Une semaine pour digérer l’EuroBasket

Ainsi, Frédéric Fauthoux va revenir à la tête de la JL Bourg pour la fin de la préparation, encadrée jusque-là par son ex-adjoint et désormais coach consultant, Jean-Baptiste Lecrosnier. « Concernant le staff, il a été décidé de proposer à Freddy Fauthoux de rejoindre l’équipe ce lundi, à la date prévue, afin de ne pas enchaîner de manière trop immédiate après la campagne d’Eurobasket », a écrit la JL Bourg dans son communiqué.

Le sélectionneur des Bleus va ainsi pouvoir prendre le pouls de son équipe durant les deux dernières semaines de présaison. Si la Jeunesse Laïque va encore disputer un tournoi de préparation en Allemagne ce week-end du 13-14 septembre, elle pourra compter sur son entraîneur en chef lors de la dernière sortie préparatoire, contre Naples le 20 septembre prochain à la Balme de Sillingy.

Un début de saison sans Antony Labanca

Frédéric Fauthoux devra toutefois composer sans l’un des membres de son effectif, le shooteur Antony Labanca (1,92 m, 31 ans). L’ancien capitaine du SLUC Nancy s’est blessé lors du premier match de l’Ain Star Game, contre Nanterre 92, début septembre. Souffrant d’une lésion musculaire (zone non précisée), il va devoir observer une période d’arrêt de 3 à 4 semaines, lui faisant ainsi louper le début de saison de Betclic ELITE et d’EuroCup.

La JL Bourg jouera son premier match officiel de la saison 2025-2026, en Betclic ELITE contre le Limoges CSP, le 27 septembre prochain, avant d’enchaîner dès le début du mois d’octobre par l’EuroCup et un autre déplacement, à Trento.