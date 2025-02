La légende Diana Taurasi prend sa retraite : la meilleure joueuse de l’histoire ?

Une des légendes du basket féminin mondial raccroche. À bientôt 43 ans, Diana Taurasi (1,83 m, 42 ans) ne prendra pas le départ de la saison 2025 de WNBA. Elle a annoncé ce mardi 25 février dans une interview au magazine Time qu’elle prenait officiellement sa retraite.

Après sa saison 2024 avec le Phoenix Mercury – la vingtième de sa carrière – elle avait laissé planer le doute sur la suite. C’est finalement début janvier, en commençant son habituelle préparation de la saison, qu’elle a senti qu’elle n’avait plus la motivation de continuer. « Mentalement et physiquement, je suis rassasiée. C’est probablement la meilleure façon de le décrire. Je suis rassasiée et heureuse » a-t-elle expliqué au Time.

Meilleure scoreuse de l’histoire

Taurasi est – de très loin – la meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA. Avec 10 646 points, elle dépasse de quasiment… 3 000 points la seconde de la liste, Tina Charles. Au cours de ses vingt saisons avec le Phoenix Mercury, elle a accumulé un des palmarès les plus impressionnants de l’histoire. Elle a en effet récolté 3 titres de champions, un trophée de MVP et deux de MVP des finales, un trophée de Rookie de l’année, 11 sélections au All-Star Game et 14 dans les All-WNBA Teams. Surnommée « White Mamba » par Kobe Bryant en personne grâce à sa mentalité de killeuse, Taurasi a marqué l’histoire de la ligue américaine, et inspiré la jeune génération. Son impact en dehors des terrains est aussi indéniable. Les très nombreuses réactions à son annonce de retraite en sont une nouvelle preuve.

After 20 years of playing in the WNBA, Diana Taurasi is officially retiring 🧡 Thank you Diana for changing the game forever, all of the accolades could never amount to the type of person and edge you embodied when you stepped out there on the court One-of-One 💐 pic.twitter.com/dEtE4NDrGH — WNBA (@WNBA) February 25, 2025

Six titres olympiques

Et son palmarès en FIBA est peut-être encore plus impressionnant que celui en WNBA. Taurasi est aussi connue pour être la seule athlète de l’histoire à avoir obtenu… six titres olympiques dans un sport collectif. Présente cet été à Paris malgré un faible temps de jeu, elle n’a tout simplement jamais perdu une campagne olympique en six participations avec Team USA. Son tandem avec Sue Bird est historique sur ce point-là. À cela s’ajoutent trois médailles d’or aux championnats du monde. En parallèle à sa carrière WNBA, la Californienne a aussi joué pendant plus de 10 ans en Europe, où elle a décroché six titres d’EuroLeague avec le Spartak Moscou et Ekaterinbourg, et trois trophées de MVP. Sans oublier ses trois sacres consécutifs en NCAA avec les Huskies du Connecticut.

En bref, Diana Taurasi a gagné à peu près partout où elle est passée. La longévité et le palmarès de sa carrière en font l’une des – si ce n’est la – meilleures joueuses de l’histoire. « J’ai un CV, mais ce n’est pas à moi de le classer » reconnaît-elle, humble. « Mon record de points ou mes six médailles olympiques, quelqu’un va arriver avec la même faim de gagner, la même addiction au basket, et va battre ces records et imposer son nom. C’est ça le sport. J’ai hâte de voir ça, mais je n’espère pas tout de suite. »