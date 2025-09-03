La Lettonie égale un record historique et terrasse la Tchéquie, éliminée sans la moindre victoire à l’EuroBasket

La Lettonie a livré une démonstration offensive spectaculaire en s’imposant 109-75 face à la Tchéquie, égalant ainsi son record national de points marqués en un match d’EuroBasket. Cette performance remarquable à plus de 100 points inscrits dans une rencontre n’avait été atteinte qu’à quatre reprises auparavant dans l’histoire de la compétition européenne.

EuroBasket – Groupe A Tchéquie 75 Lettonie 109

Les Lettons avaient déjà inscrit 109 points lors d’une défaite en prolongation contre l’Espagne en 2005. Depuis leur victoire 100-68 contre le Monténégro en huitièmes de finale en 2017, l’équipe balte n’avait plus franchi la barre des 100 points dans cette compétition.

Davis Bertans mène l’offensive lettone avec une efficacité redoutable

Davis Bertans s’est montré particulièrement inspiré avec 20 points en seulement 22 minutes de jeu. L’ailier shooteur a fait parler sa précision avec un parfait 4 sur 4 à 2-points et 3 sur 6 à 3-points, complétant sa performance avec 5 rebonds. Kristaps Porzingis (16 points), Dairis Bertans (20 points), Rolands Smits (16 points) et Arturs Kurucs (12 points) ont également contribué à cette avalanche offensive.

La Lettonie a dominé le troisième quart-temps 28-12, creusant un écart de 30 points à dix minutes de la fin du match. Cette séquence défensive a scellé le sort de la rencontre, permettant aux joueurs lettons de gérer confortablement leur avance.

L’efficacité offensive lettone s’est révélée impressionnante dès la première mi-temps : 9 sur 19 à 3-points, 13 sur 18 à 2-points et 17 passes décisives sur 22 paniers marqués. Cette fluidité collective a permis à l’équipe de Luca Banchi de prendre rapidement le contrôle du match.

Malgré cette victoire éclatante, ce n’est pas la plus large victoire lettone dans l’histoire de l’EuroBasket. Ce record appartient toujours au succès mémorable de 1939 contre la Finlande (108-7). La Lettonie termine troisième du groupe A avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites, tandis que la Tchéquie quitte la compétition sans aucune victoire, handicapée notamment par l’absence de Tomas Satoransky.