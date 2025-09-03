Recherche
EuroBasket masculin

La Lettonie égale un record historique et terrasse la Tchéquie, éliminée sans la moindre victoire à l’EuroBasket

La Lettonie pulvérise la Tchéquie 109-75 et égale son record national de points marqués en un match d'EuroBasket, dans une performance historique réalisée pour la cinquième fois seulement dans l'histoire de la compétition.
00h00
La Lettonie égale un record historique et terrasse la Tchéquie, éliminée sans la moindre victoire à l’EuroBasket

Les Lettons ont facilement écarté la Tchéquie, qui concède une cinquième et dernière défaite en cinq matchs.

Crédit photo : FIBA

La Lettonie a livré une démonstration offensive spectaculaire en s’imposant 109-75 face à la Tchéquie, égalant ainsi son record national de points marqués en un match d’EuroBasket. Cette performance remarquable à plus de 100 points inscrits dans une rencontre n’avait été atteinte qu’à quatre reprises auparavant dans l’histoire de la compétition européenne.

– Groupe A

Les Lettons avaient déjà inscrit 109 points lors d’une défaite en prolongation contre l’Espagne en 2005. Depuis leur victoire 100-68 contre le Monténégro en huitièmes de finale en 2017, l’équipe balte n’avait plus franchi la barre des 100 points dans cette compétition.

Davis Bertans mène l’offensive lettone avec une efficacité redoutable

Davis Bertans s’est montré particulièrement inspiré avec 20 points en seulement 22 minutes de jeu. L’ailier shooteur a fait parler sa précision avec un parfait 4 sur 4 à 2-points et 3 sur 6 à 3-points, complétant sa performance avec 5 rebonds. Kristaps Porzingis (16 points), Dairis Bertans (20 points), Rolands Smits (16 points) et Arturs Kurucs (12 points) ont également contribué à cette avalanche offensive.

Davis BERTANS
Davis BERTANS
20
PTS
6
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
TCH
75 109
LET

La Lettonie a dominé le troisième quart-temps 28-12, creusant un écart de 30 points à dix minutes de la fin du match. Cette séquence défensive a scellé le sort de la rencontre, permettant aux joueurs lettons de gérer confortablement leur avance.

L’efficacité offensive lettone s’est révélée impressionnante dès la première mi-temps : 9 sur 19 à 3-points, 13 sur 18 à 2-points et 17 passes décisives sur 22 paniers marqués. Cette fluidité collective a permis à l’équipe de Luca Banchi de prendre rapidement le contrôle du match.

Kristaps PORZINGIS
Kristaps PORZINGIS
16
PTS
7
REB
3
PDE
Logo EuroBasket
TCH
75 109
LET

Malgré cette victoire éclatante, ce n’est pas la plus large victoire lettone dans l’histoire de l’EuroBasket. Ce record appartient toujours au succès mémorable de 1939 contre la Finlande (108-7). La Lettonie termine troisième du groupe A avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites, tandis que la Tchéquie quitte la compétition sans aucune victoire, handicapée notamment par l’absence de Tomas Satoransky.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Lettonie
Lettonie
