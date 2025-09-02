La liste des joueurs déjà forfaits pour l’EuroBasket 2025

Avec le forfait d’Alexandre Sarr, c’est un nouveau joueur majeur d’une sélection qui fait une crois sur le reste de la compétition. La liste des forfaits ne cesse de s’allonger au fil des jours. Si les blessures sont inhérentes à la pratique du sport de haut-niveau, le rythme de ces blessures peut interroger, avec un rythme de compétition assez élevé sur ce premier tour. Voici tous les joueurs déjà forfaits pour le reste de la compétition :

Johannes Voigtmann (Allemagne)

Andrejs Grazulis (Lettonie)

Bogdan Bogdanovic (Serbie)

Siim-Sander Vene (Estonie)

Rokas Jokubaitis (Lituanie)

​Alexandre Sarr (France)

Espérons que cette liste ne s’allonge pas alors que Vasilije Micic (Serbie), Arturs Zagars et Kristers Zoriks (Lettonie) et Giannis Antetokounmpo (Grèce) se sont blessés ces deux derniers jours.