EuroBasket masculin

La liste des joueurs déjà forfaits pour l’EuroBasket 2025

EuroBasket - Au moins sept joueurs importants de leur sélection ont été victimes d'une blessure ayant entraîné leur forfait pour la suite de l'EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
La liste des joueurs déjà forfaits pour l’EuroBasket 2025

L’ancien Limougeaud Siim-Sander Vene est forfait pour la suite de l’Euro avec l’Estonie

Crédit photo : FIBA

Avec le forfait d’Alexandre Sarr, c’est un nouveau joueur majeur d’une sélection qui fait une crois sur le reste de la compétition. La liste des forfaits ne cesse de s’allonger au fil des jours. Si les blessures sont inhérentes à la pratique du sport de haut-niveau, le rythme de ces blessures peut interroger, avec un rythme de compétition assez élevé sur ce premier tour. Voici tous les joueurs déjà forfaits pour le reste de la compétition :

  • Johannes Voigtmann (Allemagne)
  • Andrejs Grazulis (Lettonie)
  • Bogdan Bogdanovic (Serbie)
  • Siim-Sander Vene (Estonie)
  • Rokas Jokubaitis (Lituanie)
  • ​Alexandre Sarr (France)

Espérons que cette liste ne s’allonge pas alors que Vasilije Micic (Serbie), Arturs Zagars et Kristers Zoriks (Lettonie) et Giannis Antetokounmpo (Grèce) se sont blessés ces deux derniers jours.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
da_yeti- Modifié
Pff, avec tous ces forfaits l’Espagne va finir par accrocher une médaille encore cette année 😭
Répondre
(0) J'aime
gomma
Qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre. Il y a pas si longtemps, l'Eurobasket avait même + de matchs (notamment avec 2 phases de poule avant les 1/4 de finale, ce qui rajoutait, sauf erreur de ma part, 2 matchs).
Répondre
(0) J'aime
