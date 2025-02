La NBA mise sur le duo Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr pour son Skills Challenge

Le rendez-vous annuel en NBA du All-Star Week-end approche, et quatre jeunes français seront de la partie, entre les matchs des All-Stars et ceux des Rising Stars. Ce qui les rend disponible pour les autres concours programmés. Et alors que la présence de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) était confirmée pour le Skills Challenge du 15 février avec son meneur Chris Paul, celles de Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) viennent d’être annoncées.

Les deux rookies tricolores vont participer ensemble à ce concours qui teste la technique, le dribble, le shoot et la passe des joueurs. Ils feront donc face à l’équipe de leur compatriote, ainsi qu’à celles de Donovan Mitchell et Evan Mobley (Cleveland) et de Draymond Green et Moses Moody (Golden State). Chaque duo est composé d’un intérieur et d’un extérieur. Et trois des huit participants sont donc Français.

Une nouvelle opportunité de se retrouver

Intérieur particulièrement à l’aise techniquement pour sa taille, Sarr va avoir l’opportunité de montrer ses capacités. Pendant sa saison avec les Wizards, on le voit souvent remonter le terrain balle en main et mener une contre-attaque, après avoir pris un rebond ou contré un ballon en défense. Il ne devrait pas avoir de problèmes face aux différentes épreuves du Skills Challenge. Quant à Risacher, son dribble est encore en travail, mais il devrait pouvoir apporter ses qualités de shoot et de passe. Cela sera en tout cas une bonne façon de rester chaud entre les matchs des Rising Stars le 14 février, et leur participation potentielle à ceux des All-Stars le 16 février. Sarr et Risacher, dont les chemins ne se sont plus croisés depuis novembre, seront aussi dans la même équipe (celle de Tim Hardaway) pour ces matchs-là.

La NBA a voulu mettre en avant la belle histoire de ces deux jeunes compatriotes draftés en n°1 et 2 en 2024. « On s’est affrontés pour la première fois quand on avait 13 ans, puis on a joué ensemble en équipe de France jeune 3 années d’affilée… Je suis heureux qu’on en soit arrivés là ensemble, c’est vraiment un sentiment spécial » expliquaient-ils la veille de leur Draft en juin dernier. La NBA met aussi en avant la progression du basket français et international. Ce week-end à venir est en tout cas une bonne opportunité pour Sarr et Risacher de se faire connaître auprès du public américain.

Le programme complet du All-Star Game 2025 nouveau format est à retrouver ici