La promotion inattendue de Rihards Lomazs, de retour en EuroLeague avec la Virtus Bologne

EuroLeague - Anonyme pendant deux saisons sur la plus grande scène continentale avec l'ASVEL entre 2019 et 2021, Rihards Lomazs n'a pas explosé depuis son départ de Villeurbanne. Mais le Letton est pourtant de retour en EuroLeague, engagé par la Virtus Bologne de son sélectionneur Luca Banchi.

Aperçu à l’ASVEL entre 2019 et 2021, où il n’avait pas spécialement réussi à faire son trou (4,6 points à 40% et 0,8 passe décisive en 33 matchs d’EuroLeague), Rihards Lomazs va avoir droit à une seconde chance au plus haut niveau. Selon Sportando, le shooteur letton a été embauché par la Virtus Bologne, qui recherchait un nouvel arrière après le départ de Jaleen Smith vers le Partizan Belgrade.

Une promotion un peu inattendue puisque l’ancien villeurbannais a dû écumer les chemins de traverse ces dernières années, sans toujours briller (6,2 points de moyenne, à 36%, avec Saragosse la saison dernière puis 9,1 points à 34% à Oldenburg). Mais ces derniers mois, Lomazs allait mieux, plutôt performant avec Merkezefendi (14,7 points à 39%, 2,8 rebonds et 2,3 passes décisives, club de… bas de tableau du championnat turc (3v-9d). De là à convaincre l’actuel 3e de l’EuroLeague ? Il faut évidemment chercher la connexion sur le banc puisque le coach de la Virtus n’est autre que Luca Banchi, son sélectionneur avec l’équipe de Lettonie.