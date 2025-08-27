La Serbie déroule face à l’Estonie pour son entrée à l’EuroBasket

À Riga, devant plus de 8 000 spectateurs acquis à la cause estonienne, la Serbie a frappé fort d’entrée (94-64), confirmant son statut de grand favori du tournoi.

Une démonstration collective

La Serbie n’a pas laissé le moindre suspense dans ce match. Très vite devant (32-12 après dix minutes), les coéquipiers de Nikola Jokic (2,11 m, 30 ans) ont imposé leur puissance et leur justesse collective. Avec 32 passes décisives, ils ont frôlé le record absolu du tournoi (33), déjà détenu par la Yougoslavie… de Svetislav Pesic en 2001, face à ce même adversaire estonien.

Nikola Jovic a brillé avec 18 points et 6 passes en seulement 16 minutes, confirmant son rôle grandissant au sein de la sélection. Quant à Jokic, il a presque signé un triple-double (11 points, 10 rebonds, 7 passes) sans forcer.

Trop juste, l’Estonie sauvée par son public

Privée de son pivot Maik-Kalev Kotsar, blessé avant la compétition, l’Estonie n’a jamais été en mesure de rivaliser physiquement. Henri Drell a tout de même inscrit 11 points, mais l’essentiel était ailleurs : la ferveur de ses supporters, venus en nombre de Tallinn, a mis une ambiance de feu dans la Riga Arena.

« Oui, c’était le premier match, et contre un favori du tournoi. Mais nous avons nos plans, et nous devons être meilleurs », a reconnu le sélectionneur Heiko Rannula après la rencontre.

La mise au point de Pesic

De son côté, le coach serbe Svetislav Pesic n’a pas voulu s’enflammer malgré ce succès historique (+34, la plus large victoire serbe à l’EuroBasket).

« Nous commençons la compétition avec une victoire. C’était l’objectif. Mais ce n’est pas assez pour nous. Nous voulons toujours plus, voir comment nous trouvons des solutions pendant le match », a-t-il expliqué en conférence de presse.