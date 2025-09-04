Recherche
EuroBasket masculin

La Serbie « ne sait vraiment pas » si elle pourra compter sur Vukcevic et Avramovic, blessés, pour son huitième de finale

Le sélectionneur serbe Svetislav Pesic a fait le point sur l'état physique de ses joueurs après la première défaite de la Serbie face à la Turquie lors de la phase de groupes de l'EuroBasket 2025, et à l'aube de son premier match à élimination directe face à la Finlande. Blessés, plusieurs cadres n'ont pas l'assurance de pouvoir tenir leur place sur le terrain.
00h00
La Serbie « ne sait vraiment pas » si elle pourra compter sur Vukcevic et Avramovic, blessés, pour son huitième de finale

Aleksa Avramovic (ci contre) et Tristan Vukcevic sont incertains pour le prochain match de la Serbie.

Crédit photo : FIBA

La Serbie a conclu la phase de groupes de l’EuroBasket 2025 par une défaite face à la Turquie, terminant à la deuxième place du groupe A. Cette première défaite du tournoi s’est accompagnée de nouvelles préoccupations concernant l’infirmerie serbe, déjà privée de son capitaine Bogdan Bogdanovic.

Un effectif réduit à dix joueurs disponibles

Svetislav Pesic n’avait que dix joueurs à disposition avant le coup d’envoi de cette rencontre cruciale. Outre l’absence déjà actée de Bogdan Bogdanovic, forfait pour le reste du tournoi, Tristan Vukcevic était également indisponible pour cette confrontation. La situation s’est encore compliquée en cours de match avec la sortie prématurée d’Aleksa Avramovic, blessé au deuxième quart-temps.

Le sélectionneur serbe s’est montré rassurant concernant l’état de Vukcevic lors de la conférence de presse d’après-match : « Vukcevic ne pouvait pas être dans l’effectif dans cette situation, quand le match se joue avec autant d’énergie – tout le monde est vraiment important. Il a eu une blessure mineure, rien de grave. Il sera prêt dans 2-3 jours. »

Avramovic incertain pour les huitièmes de finale

L’inquiétude était plus grande concernant Aleksa Avramovic, dont la blessure au talon a perturbé les plans tactiques serbes. « Celui qui a le plus affecté notre jeu était Avramovic. Son talon était douloureux ; il ne pouvait pas continuer. Cela nous a perturbés, mais c’est bon. Nous avons du temps jusqu’à samedi. Deux jours de repos, récupération physique, travail sur les détails du jeu, amélioration, et attendre les Finlandais », a expliqué Pesic. Mais selon nos confrères de Mozzart Sport, Avramovic aurait évité le pire et n’aurait contracté qu’une blessure mineure.

Toutefois l’incertitude demeure quant à la participation du meneur serbe pour le huitième de finale contre la Finlande, programmé samedi à 20h45. « Il a essayé une thérapie à la mi-temps. Nous avions prévu qu’il commence, mais il ne pouvait pas. Nous verrons dans les prochains jours. Je ne sais vraiment pas », a conclu Svetislav Pesic, laissant planer le doute sur la disponibilité de son joueur clé pour la suite de la compétition.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Serbie
Serbie
