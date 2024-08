La SIG Strasbourg craque face au Bayern Munich, et un ancien MVP de Betclic ÉLITE

Alors que Laurent Vila souhaitait voir « une évolution » (dixit les DNA), après la claque subie dimanche des mains d’un pensionnaire de deuxième division allemande (65-83 contre Francfort), la SIG Strasbourg a fait bien mieux, si l’on s’en tient à la seule feuille de statistiques, face au champion d’Allemagne, le Bayern Munich, à l’occasion d’un scrimmage à huis-clos en terre bavaroise.

Si l’équipe alsacienne n’a toujours pas gagné, battue 84-94, elle était encore largement dans le coup à la 30e minute, puisqu’elle menait 74-72 sur le parquet d’un pensionnaire d’EuroLeague. Mais la SIG a craqué dans le dernier quart-temps (10-22), notamment face à l’impact de Devin Booker, MVP de la finale de playoffs de Pro B 2014 avec Bourg-en-Bresse puis MVP de Pro A 2016 avec l’Élan Chalon, auteur de 21 points à 8/15, 8 rebonds et 3 passes décisives. L’ancien rookie du SLUC Nancy a été secondé par Carsen Edwards (19 points à 7/14).

Côté Strasbourg, le meilleur marqueur a été Brice Dessert, qui termine avec 16 points à 6/8, 8 rebonds et 6 fautes provoquées. On notera également le bel apport offensif du néo-pro Maxence Lemoine, auteur de 9 points à 100% en 8 minutes. En revanche, Jordan Skipper-Brown, pari du recrutement, peine encore à trouver ses marques : 0 point à 0/2 et 3 rebonds contre Bonn, 3 points à 1/5 et 7 rebonds face à Francfort puis 2 points à 1/3 et 2 rebonds à Munich.

La SIG est attendue ce vendredi soir à Ludwigsbourg pour un autre scrimmage, au cœur de sa présaison aux forts accents germaniques.