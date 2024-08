Deux « claques » en Allemagne pour la SIG Strasbourg en préparation

Comme l’ESSM Le Portel, l’exportation de la SIG Strasbourg pour son début de préparation estivale s’est soldée par deux défaites. Participant à un tournoi à Heidelberg en Allemagne, les Strasbourgeois se sont inclinés pour la 2e fois en préparation contre Francfort Skyliners (65-83), après avoir déjà perdu contre Bonn (95-82).

Comme face à Bonn, Strasbourg a été rapidement dépassé par les événements dans cette petite finale du tournoi d’Heidelberg. Déjà mené 25 à 37 à la mi-temps, les joueurs de Laurent Vila n’ont pas su inverser la tendance au retour des vestiaires. À son aise lors du premier match, le meneur finlandais Edon Maxhuni (1,88 m, 26 ans) a une nouvelle fois répondu présent (16 points à 4/7 de réussite aux tirs), en vain.

« On a pris deux bonnes claques, avouait Jean-Baptiste Maille (1,90 m, 30 ans) sur le site officiel du club. […] On a vu aujourd’hui toutes nos lacunes offensives et défensives. » La SIG Strasbourg va poursuivre sa préparation très allemande avec deux nouveaux matchs contre des formations de Bundesliga, le Bayern Munich et Ludwigsbourg, jeudi 29 et vendredi 30 août.