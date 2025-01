La SIG Strasbourg mise sur Amadou Sow

Alors qu’une mini-finale pour la Leaders Cup se profile samedi à Saint-Quentin, la SIG Strasbourg se présentera à Pierre-Ratte avec un atout supplémentaire dans sa manche : Amadou Sow (2,05 m, 26 ans), une valeur sûre de la Betclic ÉLITE 2022/23 avec l’ADA Blois (13,8 points à 54%, 5,2 rebonds et 1,1 passe décisive).

Mais il ne faudra pas s’attendre de suite à des cartons dignes de ce que l’intérieur malien a pu produire lors de son sprint final en 2023 (31 points à Fos, 31 points et 11 rebonds contre Le Mans, 23 points et 11 rebonds au… Rhénus). Pour cause, le néo-alsacien n’a pas joué de l’année 2024, éloigné des parquets depuis 393 jours et une rupture des ligaments croisés survenue lors d’un match d’EuroCup à Badalone.

La SIG composera avec sept joueurs étrangers

Passé directement du promu blésois au Cedevita Olimpija Ljubljana, où il n’a finalement pu jouer que X rencontres, Amadou Sow cherchait à se relancer après sa grave blessure. Soit une histoire d’opportunité avec la SIG, qui, elle, voulait densifier un effectif constamment amaigri par une infirmerie bien remplie. « Cette équipe a joué 12 de ces 14 premiers matchs avec deux joueurs ou plus blessés », explique le directeur sportif, Nicola Alberani. « Notre staff médical, les coaches ainsi que les joueurs ont fait un énorme travail pour gérer les urgences semaines après semaines. Cette situation a eu un impact sur notre croissance de notre développement. Nous sommes par exemple très impactés par la perte de Pietrus, Fitts et Dessert qui sont, chacun à leur poste, les trois « energy guys » qui sont censés être des facteurs X et nous l’avons complétement perdu. »

Alors qu’Amadou Sow doit « apporter de la taille et de la polyalence » à la SIG, son arrivée sera également synonyme de casse-tête pour Laurent Vila qui devra, si son effectif est au complet un jour, laisser un joueur étranger en tribune. Mais le dilemme ne se posera pas avant début mars, le temps que Malik Fitts ne se remette de sa blessure au genou gauche. « La signature d’Amadou jusqu’à la fin de saison va renforcer l’équipe numériquement et physiquement », apprécie l’entraîneur catalan. « Avec lui, on a un joueur polyvalent sur les postes 4 et 5, qui a déjà montré ses qualités athlétiques, de scoring, de rebondeur et défensives à Blois. Sa venue va nous permettre de densifier ce secteur qui, par moment, est irrégulier. Il va nous permettre d’avoir un effectif plus dense et stable face à de possibles absences et en fonction des performances individuelles. Sa complémentarité avec les autres joueurs est un atout indéniable. »

Retrouvailles avec Brice Dessert

Présent à Strasbourg depuis quelques jours, Amadou Sow a notamment pu retrouver l’un de ses acolytes de sa saison blésoise : Brice Dessert, celui avec qui il formait une raquette haut de gamme à l’ADA. « C’est un bon gars, je suis heureux de le retrouver et de jouer à nouveau avec lui », se réjouit-il. « Je tiens à remercier le club pour sa confiance. Je suis très heureux de signer pour la SIG Strasbourg. J’ai pu assister aux entraînements depuis quelques jours et l’équipe me plaît. Mon ambition personnelle colle avec celle du club. Le basket m’a vraiment manqué, je suis heureux d’être de retour sur les terrains. Je suis plus motivé que jamais ! J’ai hâte de retrouver la compétition ! »