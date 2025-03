La très populaire Karmine Corp dans le basket pro français, ça se précise

Le club d’e-sport le plus populaire de France, la Karmine Corp, compte bien faire une incursion remarquée dans le sport traditionnel. Le Parisien prend le relai de L’Équipe, qui avait révélé ce projet, dans un article qui indique que l’organisation dirigée par Kamel « Kameto » Kebir et Amine « Prime » Mekri travaille à la création d’une section basket. Pour cela, ils ont été mis en contact par la Ligue Nationale de Basket (LNB) avec le RAC Basket de Rueil-Malmaison (Nationale 2) qu’ils essayent de rapprocher de leur municipalité partenaire d’Évry-Courcouronnes.

Un projet ambitieux pour le basket francilien

Les discussions entre la Karmine Corp, le RAC Basket et les autorités locales ont débuté à l’automne 2024. L’objectif est de construire une structure sportive capable d’évoluer au plus haut niveau, tout en profitant de la puissance de la communauté KCorp, forte de centaines de milliers de fans.

Olivier Gagneau, président du pôle Nationale 2 du RAC Basket, confirme cette ambition dans Le Parisien : « Les premiers contacts remontent à octobre ou novembre, mais la situation s’est accélérée dernièrement. C’est un beau projet innovant, différent, enthousiasmant. »

L’apport stratégique de la Karmine Corp

Référence en e-sport, la Karmine Corp a déjà prouvé sa capacité à mobiliser une immense audience, notamment en rassemblant 29 000 fans à La Défense Arena en septembre 2023. Son expertise en marketing et en gestion de projet pourrait transformer en profondeur le RAC Basket.

Le club altoséquanais, relégué administrativement en Nationale 2 en 2024 malgré de bons résultats sportifs, voit dans cette association une opportunité unique de regagner en visibilité et d’attirer un public plus jeune et connecté.

Un soutien institutionnel et une ambition élite

L’implication de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et de la ville d’Évry-Courcouronnes dans ce projet est un atout supplémentaire. La salle des Arènes d’Évry-Courcouronnes, récemment rénovée et dotée de 3 000 places, pourrait devenir le futur antre de cette équipe hybride.

La Ligue Nationale de Basket (LNB) suit aussi l’affaire avec intérêt. « Ils sont venus nous voir pour qu’on les aide à trouver un club et comprendre le modèle économique du basket », explique Philippe Ausseur, président de la LNB. « On peut sûrement penser à quelque chose autour du Young Star Game… On ne s’interdit rien. »

Si le projet aboutit, il pourrait changer durablement le paysage du basket francilien et introduire un nouvel acteur ambitieux au sein du basket professionnel français.