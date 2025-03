« La veille de mon arrivée à Cholet, j’apprends que j’ai un cancer du rein » : Fabrice Lefrançois s’ouvre sur ses problèmes de santé

Coach leader provisoire de Betclic ÉLITE, Fabrice Lefrançois s’est longuement confié ce dimanche matin au Courrier de l’Ouest sous une forme originale : une interview d’une heure, partagée le temps d’un… footing avec le journaliste Tristan Blaisonneau.

Entre plusieurs sujets purement basket, le technicien de Cholet Basket (qui vient de prolonger jusqu’en 2028) est également revenu sur ses problèmes de santé. Plus jeune, il s’était vu diagnostiquer une maladie osseuse au niveau des hanches qu’il a dû combattre et s’était vu entendre qu’il ne pourrait pratiquer aucun sport, ni mesurer plus de 1,60 m.

« Je pense que c’est ça qui m’a construit. Des problèmes de santé, malheureusement, on est beaucoup à en avoir à différentes périodes de la vie. Mais quand on te dit, à l’âge de 6 ans, que tu as une maladie qui va t’empêcher de courir pendant au moins deux ans, qu’il faudra que tu portes un appareil identique à celui que le gamin a dans le film « Forrest Gump ». (…) J’ai respecté le protocole et cela m’a amené vers le basket. Les médecins ont fini par me dire que si j’étais très bien remis, mieux valait le basket que le foot. Moi, je préférais le foot. Cela a renforcé mon état d’esprit. Je vais vous montrer que je peux. En complément, j’étais dans le mode : « ne me dis pas où je dois m’arrêter ». Ce n’est à toi de me fixer mes limites. Je les trouverai tout seul… »

« Si j’apprends ça avant de signer, je ne viens pas ! »

D’autant que les coups du sort ne se sont pas arrêtés là pour le natif de Vitry-sur-Seine. Pour la première, il a révélé avoir été victime d’un cancer du rein au moment de son arrivée à Cholet Basket, en tant qu’assistant de Laurent Vila, lors de l’été 2021.

« Cette force de caractère, liée à la maladie, me ramène aussi à ma signature à Cholet Basket. Je m’en rappellerai toute ma vie. Le samedi 10 juillet 2021, Thierry Chevrier m’appelle pour prendre contact alors que je suis en route pour aller voir un colloque d’Euroligue à Paris. J’ai Laurent Vila au téléphone dans les heures qui suivent. Ils me font une proposition. Je signe mon contrat le mardi pour arriver le jeudi. Jusque-là, ça se passe bien. Sauf que le mercredi, la veille de mon arrivée, j’apprends que j’ai un cancer du rein. Là, à 24 heures, j’aurais pu ne pas venir parce que si j’apprends ça avant de signer, je ne viens pas. Mon socle, c’est ma famille et il fallait que je la quitte pour venir à Cholet. Les dirigeants de Cholet ont été hyper bienveillants par rapport à ça. Ils m’ont permis de quitter le terrain une semaine alors qu’une hospitalisation normale est de trois semaines et que la convalescence est ensuite de deux mois. Au bout d’une semaine, j’étais de retour. C’était une reconnaissance de ma part pour le club bienveillant par rapport à ça. Donc à 24 heures près, j’aurais pu ne pas être Choletais. »

Ce qui aurait été dommage lorsqu’on connait la suite de l’histoire…

L’intégralité de l’entretien est à lire dans les colonnes du Courrier de l’Ouest