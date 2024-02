La ville de Limoges va faire le point avec les dirigeants du CSP mi-février

Alors que le Limoges CSP a cumulé 2,3 millions de perte ces cinq dernières années, que le club a été sanctionné sportivement pour sa mauvaise gestion cette saison – deux victoires ont été retirées à son équipe professionnelle en Betclic ÉLITE -, la colère gronde dans le Limousin.

Cette situation amène les partenaires publics à se poser des questions sur l’avenir du club, alors que la Direction nationale du Conseil et du contrôle de gestion de la Ligue nationale de basket (DNCCGCP) a confirmé la part importante des pertes sur la saison 2022-2023. France Bleu Limousin indique que le Département de la Haute-Vienne, qui apporte cette saison encore 310 000 euros dans les caisses du Cercle Saint-Pierre (CSP), a envoyé un courrier au club pour lui faire part de ses interrogations sur sa situation comptable réelle. Quand à la municipalité, dont l’apport de près d’un million d’euros par saison est vital pour le CSP, elle a prévu un rendez-vous avec les dirigeants à la mi-février. « Quand on a un club comme celui-ci dans une situation fragile et compliquée, c’est forcément préoccupant. Il y a une situation d’urgence à solutionner », explique l’adjointe en charge du Sport Sylvie Rozette.

Reste à savoir si les collectivités auront des moyens de pression pour obtenir des informations et surtout des garanties afin de contribuer au redressement de l’institution limougeaude.