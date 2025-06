La Virtus Bologne prend sa revanche sur l’Olimpia Milan et retourne en finale des playoffs italiens

La Virtus Bologne est de retour en finale du Scudetto ! Après son échec en 2024, le club bolognais a de nouveau l’opportunité de devenir champion d’Italie pour la première fois depuis 2021. Pour cela, Isaïa Cordinier et ses partenaires ont éliminé dans le denier leur bourreau et tenant du titre, l’Olimpia Milan, en s’imposant 84 à 78 sur le parquet milanais lors du match 4 des demi-finales du championnat italien.

La Virtus face à Brescia en finale

Après un premier quart-temps difficile, conclu sur un retard de 10 points (29-19), la Virtus a su redresser la barre. Portée par un Toko Shengelia déterminé, auteur de 25 points, et un Isaïa Cordinier incisif (14 points à 3/7 aux tirs), Bologne a progressivement comblé son retard pour revenir à hauteur à la pause (44-42). La défense a également joué un rôle clé, limitant les offensives de Milan et permettant à la Virtus de prendre le contrôle du match. Et même si l’équipe de Dusko Ivanovic a commencé à prendre ses distances dans le 3e quart-temps, tout s’est finalement joué dans le money-time, où Cordinier a été très efficace avec 6 de ses 14 points dans le dernier quart-temps. La Virtus Bologne a terminé la rencontre sur une série de 11 points à 3 décisive pour l’emporter dans ce match 4 et sortir vainqueur 3 à 1 de la série.

Chez l’Olimpia, Nikola Mirotic a réalisé une prestation remarquable avec 30 points pour ce qui était très probablement son dernier match avec Milan, avant de rejoindre Monaco ? Mais son efficacité n’a pas suffi à compenser les performances en demi-teinte de ses coéquipiers. L’autre Français de cette demi-finale, Fabien Causeur, n’a que très peu joué (3 minutes) pour un seul lancer franc inscrit.

4e finale pour Cordinier… et enfin le Scudetto au bout ?

Ainsi, en finale du championnat italien, la Virtus Bologne va défier Brescia et son MVP de la saison régulière, Miro Bilan (ex de Strasbourg et de l’ASVEL) pour s’adjuger le Scudetto. Après l’EuroCup (2022) et deux SuperCoupe (2022 et 2023), Isaïa Cordinier a l’opportunité de devenir champion d’Italie pour la première fois, pour ce qui constituera déjà sa 4e apparition en finale.