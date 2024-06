La voie de la raison à Limoges : le CSP bientôt vendu à Lionel Peluhet ?

L’histoire est-elle un perpétuel recommencement ? Alors que nous titrions le 16 mai 2024 qu’un accord était imminent entre Céline Forte et Lionel Peluhet, nous revoici exactement au même point plus de trois semaines plus tard.

Entre-temps, la propriétaire du CSP a précipité son club dans l’abîme, refusant contre toute attente (et toute logique) de céder son club, forçant la DNCCG à prononcer une rétrogradation dans les limbes du basket amateur. Mais une porte de sortie existe… Alors que le recours gracieux expire ce samedi à minuit, Céline Forte et Lionel Peluhet devraient parvenir à un accord de vente avant la fin de journée selon France 3 Limousin. Un communiqué commun serait prévu dans la soirée. Une information toutefois tempérée par son collègue du Populaire du Centre, Matthieu Marot.

Limoges CSP : les négociations entre Celine Forte et Lionel Peluhet pourraient aboutir dans la soirée https://t.co/FgxUYzkxOa — Fabrice Bidault (@Bidaultfabrice) June 8, 2024

Selon des sources proches du club, rien n'est signé entre Céline Forte et Lionel Peluhet. Les relations commencent même à se crisper du côté du cadre d'Intermarché. Cela ne veut pas dire que ça ne se fera pas d'ici ce soir mais rien d'acté pour le moment. @LePopu_sports — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) June 8, 2024

À la fois un camouflet et une porte de sortie par le haut pour Céline Forte

Si l’issue était positive, elle serait à la fois une sortie par le haut et un camouflet pour Céline Forte. La veuve de Frédéric Forte a plusieurs fois rejeté les offres du n°2 d’Intermarché, préférant explorer des options plus exotiques énumérées vendredi par le Populaire du Centre : la société Great Engineering, spécialisée dans « l’architecture et la conception de systèmes complexes », ou Fulmina Food, une obscure entreprise qui a même conduit à un éphémère nouveau nom sur les réseaux sociaux le 27 mai : « Limoges CSP by FF ». Mais entre la lettre d’intention d’un mystérieux investisseur sénégalo-américain, une adresse mail se terminant par @hotmail et des fausses pistes à Hong Kong, les cinq millions de dollars promis depuis des semaines par le CSP ne sont jamais arrivés.

De quoi forcer le clan Forte à retourner à la table des négociations avec Lionel Peluhet, désormais en position de force. Le cadre d’Intermarché, partenaire historique du club, a les faveurs de la DNCCG depuis des semaines avec son offre de recapitalisation d’1,2 million d’euros permettant de couvrir les dettes du club et de ramener les comptes à l’équilibre. « Son projet me semble crédible », avouait Patrick Hianasy, le président de la DNCCG, au cours d’une visioconférence le 16 mai. « Il a le soutien des collectivités territoriales, ce qui est très important, et une idée claire sur la gouvernance du club, qui seraient les membres du conseil de surveillance. » Si un accord était trouvé, le CSP serait attendu lundi au siège de la LNB devant le gendarme financier du basket français. Beaucoup de temps a été perdu depuis, mais il n’est peut-être pas trop tard…