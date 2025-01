L’absence de Zaccharie Risacher prolongée une semaine supplémentaire

Blessé aux adducteurs depuis le 16 janvier dernier, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) ne fera pas son retour cette semaine. Sa franchise des Atlanta Hawks ne préfère prendre aucun risque pour son numéro 1 de Draft.

An @emoryhealthcare injury update:

Zaccharie Risacher, who has missed the last three games due to a left adductor strain, is progressing in his rehabilitation and will be re-evaluated in approximately one week. His status will be updated as appropriate. pic.twitter.com/5lw3DwFyhh

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 21, 2025