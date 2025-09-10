L’Allemagne retourne en demi-finale de l’Euro, nouvelle campagne sans médaille pour Doncic

Et voilà une grosse équipe qui tient son rang ! Face à la surprise finlandaise, ce sera donc l’Allemagne en demi-finale, malgré de vraies frayeurs contre la Slovénie (99-91).

EuroBasket – 1/4 Finales Allemagne 99 Slovénie 91

L’Allemagne, favorite, oui mais…

D’ailleurs, que se serait-il passé sans l’improbable buzzer beater par Tristan Da Silva à la fin du troisième acte ? La Mannschaft était alors en grande galère, comptant encore 7 points de retard sur les 13 de l’écart maximal, et s’apprêtait à s’aventurer dans un dernier quart-temps assez hasardeux. Puis le rookie d’Orlando a envoyé une prière depuis son propre camp et tout a été renversé.

INCREDIBLE! Tristan Da Silva knocks down the #TissotBuzzerBeater from half-court to end the third quarter! 🚨🇩🇪 pic.twitter.com/rTiuhrbyJi — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Le 12-0 à cheval sur les deux périodes (de 65-74 à 77-74) a été le tournant, permettant aux champions du monde de s’ouvrir les portes d’un deuxième dernier carré consécutif à l’échelon européen, trois ans après leur défaite crève-cœur contre l’Espagne à Berlin (91-96). Les coéquipiers du Monégasque Daniel Theis, élu homme du match (15 points à 6/9, 9 rebonds et 2 passes décisives), font désormais office de favoris pour la victoire finale… même si cet Euro a prouvé que le costume n’était pas forcément très bon à endosser.

Doncic muet dans les quatre dernières minutes

Déjà testés une première fois par le Portugal samedi, les Allemands ont dû maîtriser le phénomène Luka Doncic (39 points à 11/25, 10 rebonds et 7 passes décisives) pour s’ouvrir les portes des demi-finales. Certes un peu seul dans son équipe (37,7% des points inscrits par son équipe dans l’Euro, une marque, par exemple, plus vue en NBA depuis Wilt Chamberlain en 1963 !), le meneur des Lakers a manqué d’un soutien fiable, à partir du moment où il s’est éteint dans les quatre dernières minutes. Son dernier point a été inscrit sur un lancer-franc qui a ramené la Slovénie à 88-87 et la Slovénie n’a plus marqué un seul panier dans le jeu derrière (défaite 89-96).

Toujours privé de médaille depuis son titre de 2017, avec une cinquième campagne à vide depuis l’or d’Istanbul, Luka Doncic paye à la fois le faible réservoir slovène et son incapacité à prendre de la maturité. Toujours aussi nerveux auprès des arbitres, contestant absolument chaque coup de sifflet, réclamant le recours à la vidéo à toutes les fautes, l’ancien Maverick a écopé d’une faute technique dès la 3e minute.

Son coach a d’ailleurs passé toute la deuxième mi-temps à respirer avec une paille, à partir du moment où il a écopé de sa quatrième faute à la 22e minute. « D’être victime d’un tel manque de respect (de la part du corps arbitral), cela fait mal », fulminait le sélectionneur Aleksander Sekulic en conférence de presse, en pestant contre les 12 lancers-francs supplémentaires accordés à l’Allemagne. « On peut tout de même quitter l’Euro la tête haute », clame-t-il.

À Riga,