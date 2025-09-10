Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

L’Allemagne retourne en demi-finale de l’Euro, nouvelle campagne sans médaille pour Doncic

Longtemps malmenée par la Slovénie, l'Allemagne s'en est finalement sortie (99-91). Trois ans après sa défaite contre l'Espagne au même stade, la Mannschaft défiera la Finlande en demi-finale vendredi.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Allemagne retourne en demi-finale de l’Euro, nouvelle campagne sans médaille pour Doncic

La Mannschaft de Franz Wagner s’envole vers le dernier carré

Crédit photo : Lilian Bordron

Et voilà une grosse équipe qui tient son rang ! Face à la surprise finlandaise, ce sera donc l’Allemagne en demi-finale, malgré de vraies frayeurs contre la Slovénie (99-91).

– 1/4 Finales

L’Allemagne, favorite, oui mais… 

D’ailleurs, que se serait-il passé sans l’improbable buzzer beater par Tristan Da Silva à la fin du troisième acte ? La Mannschaft était alors en grande galère, comptant encore 7 points de retard sur les 13 de l’écart maximal, et s’apprêtait à s’aventurer dans un dernier quart-temps assez hasardeux. Puis le rookie d’Orlando a envoyé une prière depuis son propre camp et tout a été renversé.

Le 12-0 à cheval sur les deux périodes (de 65-74 à 77-74) a été le tournant, permettant aux champions du monde de s’ouvrir les portes d’un deuxième dernier carré consécutif à l’échelon européen, trois ans après leur défaite crève-cœur contre l’Espagne à Berlin (91-96). Les coéquipiers du Monégasque Daniel Theis, élu homme du match (15 points à 6/9, 9 rebonds et 2 passes décisives), font désormais office de favoris pour la victoire finale… même si cet Euro a prouvé que le costume n’était pas forcément très bon à endosser.

Daniel THEIS
Daniel THEIS
15
PTS
9
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
ALL
99 91
SLO

Doncic muet dans les quatre dernières minutes

Déjà testés une première fois par le Portugal samedi, les Allemands ont dû maîtriser le phénomène Luka Doncic (39 points à 11/25, 10 rebonds et 7 passes décisives) pour s’ouvrir les portes des demi-finales. Certes un peu seul dans son équipe (37,7% des points inscrits par son équipe dans l’Euro, une marque, par exemple, plus vue en NBA depuis Wilt Chamberlain en 1963 !), le meneur des Lakers a manqué d’un soutien fiable, à partir du moment où il s’est éteint dans les quatre dernières minutes. Son dernier point a été inscrit sur un lancer-franc qui a ramené la Slovénie à 88-87 et la Slovénie n’a plus marqué un seul panier dans le jeu derrière (défaite 89-96).

Luka DONCIC
Luka DONCIC
39
PTS
10
REB
7
PDE
Logo EuroBasket
ALL
99 91
SLO

Toujours privé de médaille depuis son titre de 2017, avec une cinquième campagne à vide depuis l’or d’Istanbul, Luka Doncic paye à la fois le faible réservoir slovène et son incapacité à prendre de la maturité. Toujours aussi nerveux auprès des arbitres, contestant absolument chaque coup de sifflet, réclamant le recours à la vidéo à toutes les fautes, l’ancien Maverick a écopé d’une faute technique dès la 3e minute.

Les années passent et Luka Doncic reste toujours aussi nerveux (photo : Lilian Bordron)

Son coach a d’ailleurs passé toute la deuxième mi-temps à respirer avec une paille, à partir du moment où il a écopé de sa quatrième faute à la 22e minute. « D’être victime d’un tel manque de respect (de la part du corps arbitral), cela fait mal », fulminait le sélectionneur Aleksander Sekulic en conférence de presse, en pestant contre les 12 lancers-francs supplémentaires accordés à l’Allemagne. « On peut tout de même quitter l’Euro la tête haute », clame-t-il.

À Riga,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Allemagne
Allemagne
Suivre
Slovénie
Slovénie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
zonepress
L'Allemagne semble avoir perdu son modjo (coach Herbert ?) et Schröder redescend d'un cran dans ses perfs ... mais ça passe quand même ! Leader + continuité + (presque) pas de blessure = c'est pas mal pour être performant.
Répondre
(1) J'aime
thorir- Modifié
Pas de blessure sur l'Euro alors tu veux dire ? Parce que Mo Wagner + Weiler Babb c'est quand même une vraie profondeur de roster en moins. Ils avaient un changement de Head Coach à digérer, puis de nouveau juste avant la compétition avec la maladie de Mumbru, j'trouve qu'ils s'en sortent pas si mal
Répondre
(0) J'aime
zonepress
Oui, en cours de compétition, comparé aux Serbes, Lettons, Lituaniens, (Turcs à suivre pour Osman), Français et je dois en oublier. Ils ont certes perdu Voigtman, mais il ne pesait pas trop statistiquement sur cet euro (réellement je ne sait pas, j'ai vu que des petits bouts de leur premier tour).
(0) J'aime
raoulfonfrin- Modifié
On a ce qu'on mérite. Doncic est un joueur formidable mais tant qu'il se focalisera sur l'arbitrage, il n'arrivera à rien. Un leader, ça ne pleurniche pas, ça encaisse, ça montre la voie et les coéquipiers suivent. Bravo à l'Allemagne toujours aussi solide et complémentaire. Un régal.
Répondre
(1) J'aime
oscarnivore
Match bien agréable à regarder. Grosse intensité, du talent, du collectif... On peut dire que la profondeur d'effectif teutonne a, entre autres, contribué à son succès.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Dennis Schröder et l'Allemagne jouent leur deuxième demi-finaliste d'EuroBasket de suite
EuroBasket
00h00Le programme des demi-finales de l’EuroBasket 2025
EuroBasket masculin
00h00L’Allemagne retourne en demi-finale de l’Euro, nouvelle campagne sans médaille pour Doncic
Actuellement à l'entraînement avec Nancy, Carl Ponsar cherche un club en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP garde un œil sur le marché afin d’améliorer son effectif
Très vocal, Lassi Tuovi a emmené la Finlande en demi-finales de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00À 38 ans, Lassi Tuovi devient le plus jeune coach en demi-finales de l’EuroBasket depuis 2003
Marie-Sophie Obama n'est officiellement plus la présidente déléguée de l'ASVEL Féminin
La Boulangère Wonderligue
00h00Marie-Sophie Obama quitte officiellement la direction de l’ASVEL Féminin
Lauri Markkanen et la Finlande sont en demi-finales de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00La Finlande se qualifie pour sa première demi-finale d’EuroBasket !
Cedi Osman va-t-il participer à la demi-finale contre la Grèce
EuroBasket
00h00Cedi Osman incertain pour la demi-finale de l’EuroBasket 2025
Stefan Jovic revient au Bayern Munich, 7 ans parès
EuroLeague
00h00Un international serbe revient au Bayern Munich : « La décision était immédiatement claire »
EuroCup Féminine
00h00Cornélie trouve son nouveau défi en Italie !
À l’étranger
00h00Passé par la JL Bourg et Boulogne-Levallois, Jordan Theodore signe en Egypte
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
1 / 0