L’Allemagne finit fort et corrige le Monténégro pour son entrée à l’EuroBasket 2025

Après une première mi-temps accrochée où le Monténégro a su profiter de ses opportunités pour rester au contact, l’Allemagne a haussé le ton après la pause. Sous l’impulsion d’Andreas Obst et Dennis Schroder, auteurs à eux deux de 19 points dans le seul troisième quart-temps, les champions du monde 2023 ont passé un 33-12 qui a définitivement scellé l’issue de la rencontre.

EuroBasket – Groupe B Monténégro 76 Allemagne 106

Obst, Schroder et Wagner en leaders

Le shooteur du Bayern Munich Andreas Obst (18 points à 5/6 à 3-points) a fait très mal au retour des vestiaires, bien secondé par Dennis Schroder (21 points). Franz Wagner a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points et 8 rebonds. L’Allemagne a ainsi déroulé jusqu’à compter 30 longueurs d’avance dans le dernier quart.

Un coup dur avec la blessure d’Isaac Bonga

Seule ombre au tableau pour la Mannschaft : la sortie sur blessure d’Isaac Bonga (genou gauche) à moins de six minutes de la fin. Le joueur de 25 ans avait inscrit 7 points en 18 minutes.

Vucevic a tenu tête, Allman s’est montré

Côté monténégrin, Nikola Vucevic a encore fait parler sa régularité avec un double-double (23 points, 10 rebonds), tandis que Kyle Allman Jr., naturalisé cet été, s’est offert 18 points pour sa première apparition en compétition officielle avec sa nouvelle sélection. Mais le Monténégro a fini par céder face à la profondeur allemande.

L’Allemagne (1-0) lance ainsi parfaitement sa campagne dans ce groupe B disputé à Tampere, où la Lituanie avait auparavant dominé la Grande-Bretagne (94-70) en battant le record de rebonds de l’EuroBasket (57).