EuroBasket masculin

L’Allemagne ne compte plus que 10 joueurs aptes à l’Euro

EuroBasket - L'Allemagne dispute la demi-finale de l'EuroBasket avec seulement 10 joueurs. Justus Hollatz s'est blessé à la cheville droite en fin de deuxième quart-temps mercredi après avoir atterri sur le pied de Daniel Theis.
00h00
Justus Hollatz s’est blessé lors d’Allemagne – Slovénie

Crédit photo : Lilian Bordron

La sélection allemande dispute actuellement sa demi-finale d’EuroBasket 2025 contre la Finlande. Mais pour l’occasion elle ne compte que 10 joueurs sur la feuille de match.

Justus Hollatz s’est blessé à la cheville droite dans les dernières minutes du deuxième quart-temps mercredi soir en quarts de finale contre la Slovénie, après avoir malencontreusement atterri sur le pied de Daniel Theis. Le meneur a immédiatement été pris en charge par le staff médical sur le banc, soulevant des interrogations sur sa capacité à poursuivre la rencontre.

Un contexte déjà compliqué pour l’Allemagne

Au moment de la blessure de Hollatz, la Slovénie menait 38-34, plaçant l’équipe allemande dans une position délicate. La situation est d’autant plus préoccupante que l’Allemagne évolue déjà dans un contexte perturbé, avec Alan Ibrahimagic aux commandes de l’équipe depuis que Alex Mumbru a dû se retirer de l’EuroBasket pour des raisons de santé. L’ancien coach apporte désormais son soutien sur le banc, en restant cependant assis.

Cette nouvelle blessure s’ajoute aux difficultés rencontrées par la sélection allemande durant cette compétition. Johannes Voigtmann avait déjà été contraint de quitter le tournoi lors de la phase de groupes, nécessitant une intervention chirurgicale à Munich. L’effectif allemand se trouve ainsi affaibli au moment crucial des phases finales.

L’état de Justus Hollatz reste à évaluer, et de plus amples informations sur sa condition physique sont attendues au fil du week-end pour savoir s’il pourra jouer ce dimanche, la finale ou petite-finale.

Sylvain Sultat
Allemagne
Allemagne
