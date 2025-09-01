L’Allemagne perd Voigtmann pour l’Euro, la Lettonie décimée par les blessures

L’EuroBasket 2025 sont confrontées à des blessures sur ce début de compétition. L’Allemagne et la Lettonie payent un lourd tribut physique dans cette compétition au niveau de contacts particulièrement élevé.

L’Allemagne privée de son pivot du Bayern Munich

Peu après la victoire écrasante de l’Allemagne face à la Grande-Bretagne (120-57), la fédération allemande a annoncé une mauvaise nouvelle. Johannes Voigtmann, le pivot du Bayern Munich, manquera le reste du tournoi en raison d’une blessure nécessitant une intervention chirurgicale.

« Johannes Voigtmann ne sera plus disponible pour l’équipe DBB pour le reste du tournoi. Des examens complémentaires ont révélé une blessure chez le pivot du Bayern Munich qui nécessite un traitement chirurgical », a communiqué la sélection allemande.

Le joueur de 2,11 m n’avait disputé que deux matchs contre le Monténégro et la Lituanie, tournant à 1,5 point, 3 rebonds et 2,5 passes décisives en 16,4 minutes de moyenne.

La Lettonie réduite à 9 joueurs disponibles

La situation est encore plus critique pour la Lettonie de Luca Banchi. Malgré une victoire rassurante face au Portugal (78-62) qui la place en excellente position pour se qualifier en huitièmes de finale, la sélection lettone voit son effectif fondre comme neige au soleil.

Arturs Zagars et Kristers Zoriks ont tous deux quitté la rencontre sur blessure, s’ajoutant à Andrejs Grazulis, déjà forfait pour le reste de la compétition en raison d’une blessure au pied. Le meneur de 25 ans Zagars, qui tournait à 9,3 points et 5 passes décisives, s’est blessé après seulement 4 minutes et 28 secondes de jeu.

« Lorsque vous sélectionnez vos 12 joueurs, vous sélectionnez vos 12 meilleurs joueurs. Pas forcément les meilleurs dans l’absolu, mais ceux qui fonctionnent le mieux ensemble », a regretté Luca Banchi en conférence de presse. « Car vous devez garder à l’esprit que des imprévus peuvent survenir. Et malheureusement pour nous, ces imprévus surviennent. Même trop souvent, et trop fréquemment. »

Le sélectionneur italien plaide pour un élargissement des effectifs : « Pourquoi ne pas permettre à trois joueurs supplémentaires de participer à l’Euro ou la Coupe du monde ? Vous pouvez avoir trois remplaçants prêts à intervenir en cas de blessure. »

Heureusement pour la Lettonie, Kristaps Porzingis reste en forme. L’intérieur des Hawks d’Atlanta a inscrit 21 points et capté 9 rebonds face au Portugal, portant ses moyennes à 17,8 points et 6,5 rebonds par match. « Nous sommes en 2025. Parfois, nous jouons des matchs deux jours de suite dans ce tournoi », conclut Banchi. « Dans ce groupe, nous avons Porzingis, Queta, Sengun, Jokic… Le niveau de contacts est incroyable. »