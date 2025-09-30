L’Anadolu Efes démarre bien en EuroLeague, malgré un très bon Jaylen Hoard

L’Anadolu Efes Istanbul a lancé sa campagne d’EuroLeague 2025-2026 de la meilleure des manières en s’imposant 85-78 face au Maccabi Tel-Aviv à la MORACA de Podgorica, au Monténégro. Si Vincent Poirier (blessé), Brice Dessert (pas sélectionné) et Rodrigue Beaubois (pas entré sur le terrain) n’ont pas joué pour les Turcs, Isaia Cordinier a joué 31 minutes pour 7 points à 3/11, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 3 d’évaluation.

Smits décisif dans le money-time

Le match a basculé dans les derniers instants. Menés 75-76 à 4 minutes et 10 secondes de la fin, les Turcs ont pu compter sur Rolands Smits pour faire la différence. Le Letton a inscrit 7 points consécutifs dans la phase finale pour offrir la victoire à son équipe.

Smits et Jordan Loyd ont dominé les débats offensifs avec 16 points chacun. Shane Larkin a ajouté 14 points à la cause d’Efes, tandis qu’Ercan Osmani et Nick Weiler-Babb ont contribué à hauteur de 12 points chacun. Du côté du Maccabi, Jaylen Hoard et Roman Sorkin ont mené la résistance avec 15 points chacun, mais cela n’a pas suffi. L’international français termine avec la meilleure évaluation de son équipe (22), lui qui a été très propre (5/9 aux tirs, dont 2/3 à 3-points) et présent au rebond (9 prises).

Un match à rebondissements

La rencontre a été marquée par de nombreux changements de leader. L’Anadolu Efes a pris un bon départ avec Kai Jones et Osmani, avant que Maccabi ne réagisse grâce à un 3-points d’Hoard. Le premier quart-temps s’est conclu sur le score de 21-19 en faveur des Turcs. Le deuxième quart a vu Maccabi prendre les commandes avec un run de 12-2 initié par T.J. Leaf et son dunk spectaculaire. Malgré la réaction de Larkin avec 5 points consécutifs, les Israéliens menaient 44-40 à la mi-temps.

Le troisième quart-temps a été un véritable festival offensif. Weiler-Babb a égalisé à 45 partout avant un échange de tirs entre les deux équipes. Lonnie Walker et Loyd ont enchaîné des 3-points, permettant à l’Anadolu Efes de reprendre l’avantage 60-59 avant le dernier acte. Le quatrième quart a débuté par une pluie de 3-points avec Loyd, Smits et Oshae Brissett qui ont trouvé la mire. Malgré un sursaut du Maccabi mené par Tamir Blatt et Hoard pour reprendre l’avantage 76-75, Smits a pris ses responsabilités avec ses 7 points décisifs, avant que Loyd ne plante le 3-points du K.O. La dernière recrue du camp stambouliote, qui arrive en provenance de Monaco, lance bien son histoire chez le double champion d’Europe.