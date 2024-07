L’analyse de Vincent Collet après France – Turquie : « C’était un premier pas »

Après la large victoire face à la Turquie pour démarrer les matches de préparation (96-46), le sélectionneur de l’équipe de France Vincent Collet a répondu à la presse après la rencontre. Voici les éléments retenus :

La défense des Bleus et du jeu de relance : une volonté de bien faire

« La première chose à dire, c’est évident que ce n’est pas l’écart qui m’intéresse. Vous savez tous comme moi que c’est toujours en fonction en termes d’adversité, pas seulement de vos propres performances. Mais ça marche aussi dans les défenses parce que malgré tout, on nous a marqué 46 points et seulement 11 paniers sur 50.

Ce n’est pas souvent qu’on a fait un produit de ce genre de chiffres. Il ne faut pas minimiser ce qui a été fait, mais le plus important pour moi c’était le fait de vouloir plus que tout afficher notre identité. On travaille depuis 6 jours ensemble. On avait déjà ébauché quelque chose les jours précédents, mais depuis le début, on a une obsession, c’est de construire une défense qui soit vraiment hors normes. Donc ce soir c’était un premier pas. Il faudra bien sûr s’améliorer encore, faire mieux, mais il y a de la matière pour pouvoir le faire, ça c’est important. Et dans notre identité, il n’y a pas que la défense, il y a aussi la relance. On a marqué 43 points de relance, c’est beaucoup. L’adversaire y était aussi quelque chose mais malgré tout, il y avait aussi une volonté de se projeter vers l’avant avec des situations intéressantes, des transferts de balles rapides même sur les phases de transition qui ont produit beaucoup de choses vraiment efficaces. On va continuer dans cette direction là. Dans un match globalement réussi, il y a bien sûr des choses qui sont moins bien. Et ça nous permet aussi justement d’observer. Nos mises en place sont parfois trop lentes et contre des équipes plus dures à jouer, plus agressives, plus fortes, ça serait un vrai problème. On va devoir travailler pour améliorer encore ça. Ce n’est pas toujours le cas. Ça dépendait aussi, je pense, parfois des cinq qui étaient sur le terrain. Il y en a qui étaient mieux, d’autres moins bien. C’est un match de travail pour nous. Ce match là c’était un match un peu à part, mais à partir de samedi on a 5 matchs de préparation, même si on peut regretter que les deux prochains soient notre troisième adversaire des Jeux olympiques, c’est les champions du monde en titre. On sait très bien que le test de samedi sera d’un autre calibre. »

La sélection finale

« Je l’ai un peu plus, mais pas totalement. Les entraînements depuis vendredi ont été très intenses. Certains sont beaucoup plus calmes. On met des couleurs pour le degré d’intensité. On en a eu un par jour au minimum qui était d’intensité rouge. On observe aussi beaucoup de choses, au même titre qu’un match comme ce soir. C’est pour ça qu’en particulier on a fait beaucoup tourner les arrières. Parce que bien sûr dans ce secteur-là, les discussions vont bon train. Ce soir on a quand même des enseignement importants. Sachant que ce n’est pas simplement qui joue bien, qui joue moins bien, c’est aussi très lié à notre identité. Donc tous les aspects dont on parle pour cette identité, on évalue les joueurs prioritairement sur ces aspects là. Ceux qui vont nous permettre d’affirmer chaque jour un peu plus notre identité. Ce n’est pas seulement la défense. J’ai parlé des 50 swings (transfert de balle d’un côté à l’autre, NDLR), que la balle bouge.

Ce qui nous importe aussi beaucoup, c’est le fonctionnement des cinq. Plus que les actions brillantes ou les choses qui démarquent, ce qui nous importe c’est la dynamique. Et clairement, le premier cinq correspond totalement à ce que je souhaite voir pour cette équipe de France cet été. Pour donner une impression visuelle. Même si on avait raté des tirs, les actions de finition, ce n’est pas le plus important. Pour l’instant, ce qui est le plus important, c’est ce qu’on met en place et le fait qu’on colle au texte. On veut parler de swing tout à l’heure, en attaque, de relance… On n’a pas fait un seul entraînement où il n’y est pas eu un exercice de relance. C’est important à mes yeux que tout le monde s’en imprègne. Je pense que ça correspond à notre profil d’équipe. On a vu les envolés de (Bilal) Coulibaly en deuxième mi-temps. Ce n’est pas le seul. On a plusieurs joueurs extérieurs qui ont cette capacité de vitesse, de franchissement sur le terrain ouvert. Donc si on veut s’ouvrir à ça, il faut que notre relance soit aussi exemplaire, pas qu’elle soit bonne. Je pense que dans les choses à améliorer, notre rampe de lancement est encore insuffisant. On a tergiversé plusieurs fois alors qu’on avait des bons rebonds. On se pose des questions en zone défensive alors que ce n’est pas là qu’il faut se les poser. Là c’est le moment à l’attaque. »

L’association Wembanyama – Gobert : un 13 à 2 points en cinq minutes

« C’est évident pour tout le monde que leur association défensive ne pose pas de problème. Là où on pouvait éventuellement se poser des questions, c’est en attaque. Ce n’est pas facile de jouer avec deux joueurs de très grande taille, même si Victor a beaucoup de capacité à s’écarter. Surtout, ce qu’il a montré ce soir c’est sa capacité à passer. Et on s’est aperçu que Rudy, allait bénéficier de ses services en début du match. Après au niveau défensif, un couverture d’espace, avoir les deux c’est forcément très bénéfique. Sachant que même lorsque l’adversaire arrive à en faire sortir un loin du panier, il y a probablement un deuxième qui va protéger ce panier. C’est d’autant plus efficace que les trois extérieurs chassaient de façon systématique les porteurs de balles et à un moment donné, il y a même encore d’autres solutions que d’aller vers le piège. C’est un peu ce qu’on souhaite. D’où l’importance de cette pression et surtout de cette qualité défensive des joueurs extérieurs. Notre défense ne sera pas unique si elle ne repose que sur nos deux grands. Il faut une contribution du secteur extérieur dans le fait d’harasser nos adversaires. C’est aussi un travail de sape. Ce soir, ce n’était pas forcément nécessaire parce qu’il y avait un gros écart. Mais contre les équipes qu’on va rencontrer à partir de samedi, beaucoup plus fortes, c’est un élément qui peut avoir son importance. User les adversaires. »

31 d’évaluation en moins de 20 minutes : Victor Wembanyama très efficace

« Ce sont des joueurs de basket, Victor il est capable d’aller chercher des ballons là où personne d’autres ne peut aller les chercher. Quand Frank a voulu en faire une pour Mathias (Lessort)… Je ne suis même pas sûr que Victor l’aurait eu celle-là. C’est un joueur extraordinaire dans le sens qu’il n’est pas ordinaire. Il est différent. C’est plus facile de faire un alley-oop avec Victor qu’avec aucun autre intérieur. On a mis en place des systèmes avec des écrans dans le dos qui vont le lui permettre et surtout qui vont forcer les adversaires à s’en préoccuper. C’est à dire certainement que le joueur qui lui porte l’écran, son joueur va être obligé de ‘bumper’ (toucher) Victor. Ca va lui donner 3 mètres d’avance. Donc ça va produire deux choses : probablement des alley-oops de temps en temps, j’espère. Mais malgré tout ils vont être défendus avec l’observation, le scouting, les adversaires vont s’adapter. Mais par contre il y aura quand même des bénéfices collatéraux : les joueurs qui feront les écrans seront ouverts.

Les alley-oops, c’est normal que vous remarquiez ça, c’est spectaculaire. Moi ce qui m’a le plus plu chez Victor ce (mercredi) soir, c’est son entame de match, son sérieux. On discute forcément pas mal et je trouve qu’il n’a pas du tout cherché à briller. Il l’a fait parce qu’il finit forcément par faire des actions d’éclats, mais son entame était très sérieuse, c’était que des passes à ses coéquipiers, beaucoup de patience, et c’est ce Victor-là qui peut emmener cette équipe vers le haut. »

Les deux oppositions à venir face à l’Allemagne

« On ne va pas ajouter quoi que ce soit d’ici le match contre l’Allemagne. On aura le temps de le faire pour la suite. Ce n’est pas l’objectif du match de samedi. Ce qui est important c’est de continuer à établir notre identité. Sur les premières possessions, on cherchait cette relation poste-haut / poste-bas, qui est de toute évidence un point fort, et pas seulement avec ces deux joueurs là. Il devra le devenir aussi avec Mathias qui est très performant dans ce registre. Il nous l’a monté dans des entraînements, moins ce soir, mais à nous de peaufiner à ce niveau là.

Même si on va jouer à fond, je pense aussi que, si ce n’est de poker menteur, on ne va pas plus tout monter, et eux non plus. On va jouer sur des choses simples, basiques, mais par contre en termes d’intensité, ces matches vont être intéressants. Les Allemands c’est une très grande équipe, une championne du monde, et qui sont au registre offensif, a beaucoup d’atouts. Ça va être intéressant de voir justement comment est-ce que notre défense peut les gêner, et j’espère les contrer. »