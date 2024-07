L’ancien parisien Tyrone Wallace va découvrir l’EuroLeague avec Kaunas

Tyrone Wallace (1,95 m, 30 ans) continue à faire son trou en Europe. Arrivé de NBA directement au Paris Basketball pour la saison 2022/23, l’ailier de 30 ans avait passé la saison suivante en Turquie, du côté du TT Ankara. Il y a passé un cap en EuroCup par rapport à ses apparitions avec Paris, en tutoyant les 18 points de moyenne à 39,1% de réussite à 3-points. Il en était alors le troisième meilleur scoreur. Ce qui a logiquement attiré l’œil des écuries d’EuroLeague. Wallace est un arrière/meneur polyvalent, capable de faire jouer ses partenaires et de défendre. Il avait notamment été le seul joueur à réaliser un triple-double en Betclic Élite en 2023.

Le natif de Californie va donc se diriger vers les pays baltes, où il rejoint le Zalgiris Kaunas pour une saison. Il y retrouvera un autre ex-pensionnaire du Paris Basketball : le Français Sylvain Francisco, qui vient officiellement d’y signer. Ainsi qu’un autre joueur passé par le championnat français : Matt Mitchell (joueur de Strasbourg de 2021 à 2023). Le Zalgiris n’a pas connu les playoffs de l’Euroleague la saison dernière (14e avec 14 victoires pour 20 défaites), ni le titre dans son championnat domestique (défaite surprise en finale contre Vilnius). Le club lituanien, qui bénéficie d’une licence permanente en EuroLeague, va vouloir relever la tête en 2024/25.

Tyrone Wallace @TyWallace661 signs with Zalgiris for the upcoming season. He was the 3rd leading scorer in Eurocup last season🔥 @pensacksports pic.twitter.com/4729G4OVvC

— Swish Cultures (@swishcultures_) July 10, 2024