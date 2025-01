L’ancien pivot de l’ASVEL John Egbunu arrive à Naples pour remplacer Ben Bentil, parti chez… l’ASVEL

John Egbunu (2,11 m, 30 ans) reprend du service à Naples. L’ancien pivot de l’ASVEL y remplace Ben Bentil, parti plus tôt ce mois-ci du club napolitain pour rejoindre… l’ASVEL.

Au sein du club rhodanien, John Egbunu n’avait pas terminé la saison 2023-2024. Le Nigérian avait tout de même eu le temps de jouer 34 matches pour 2,9 points à 58% et 2,6 rebonds de moyenne. Depuis, l’ancien joueur de Florida (NCAA) a joué en Chine et furtivement à Breogan en Liga Endesa. Productif (5,4 points et 2,2 rebonds de moyenne en 9 minutes), il n’y a joué que cinq matches. Il va tâcher d’aider Naples à s’éloigner de la zone rouge, alors que l’équipe menée par les vétérans Kevin Pangos et Erick Green dispose du même bilan que les deux derniers (4 victoires et 13 défaites).