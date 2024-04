Landerneau et La Roche Vendée commencent bien les playdowns

Pour les premières manches des playdowns LFB, Landerneau et la Roche Vendée se sont imposés ce vendredi 19 avril. Le LBB a dominé Charleville-Mézières (73-66) pendant que La Roche Vendée a disposé de Saint-Amand (81-66). Les deux équipes, amputées d’un point chacune et dernières au classement, ont réussi un gros coup. Ainsi La Roche Vendée revient à hauteur de Saint-Amand et Landerneau se classe toujours dernière à un petit point de Saint-Amand et de La Roche.

Face aux Flammes Carolo, le Landerneau Bretagne Basket (LBB) a pu s’appuyer sur un trio composé de Evelyn Akhator, Roxy Barahman et Awa Geanne. Les trois joueuses ont combiné 46 points (2/3 des points totaux), 16 rebonds (presque la moitié du total de l’équipe) et 8 interceptions (13 pour l’équipe) pour 55 d’évaluation (77 pour l’équipe).

Le RVBC s’est appuyé en partie sur Joy Adams (15 points à 50 % de réussite, 12 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 6 fautes provoquées pour 28 d’évaluation. Tiffany Clark s’est montrée avec 19 points à 44 % de réussite aux tirs. Saint-Amand a coulé face à l’impact physique des Vendéennes (11 rebonds de moins).

Vendredi, la course au maintien s'est ouverte en Ligue Féminine ! 🔛 ✨ @larochevendee et le @LBB_HN se sont illustrés pour la première manche des playdowns.#BasketLFBhttps://t.co/HVjGRgytlq — LFB (@basketlfb) April 22, 2024

Ce mardi 23 avril, La Roche Vendée se rend à Charleville-Mézières pour continuer sa remontée au classement. Tout comme Landerneau qui sera reçu par Saint-Amand. Entre-deux des matches 2 des playdowns LFB à 20h00.