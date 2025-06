Landerneau s’active sur le marché des transferts, cinq recrues officialisées en trois jours

En l’espace de trois jours, le Landerneau Bretagne Basket (LBB) a officialisé la venue de cinq joueuses. Il s’agit d’Harmoni Turner (1,78m, 23 ans), Sophia Elenga (1,84 m, 30 ans), Hélène Jakovljevic (1,77 m, 24 ans), Rebecca Tsobgny (1,65 m, 22 ans) et Elizabeth Balogun (1,85 m, 24 ans). En pleine reconstruction, le club a déjà pallié à cinq des sept départs survenus cet été.

Sophia Elenga : un élément défensif d’expérience

Âgée de 30 ans, Sophia Elenga va rester en LBWL la saison prochaine. Comme sa sœur, Kekelly Elenga, elle va évoluer au LBB (Kekelly y a joué entre 2015 et 2017). Débarquée de Chartres, la poste 3 (qui peut aussi jouer poste 4) va renforcer le secteur intérieur des Louves. En 2024-2025, elle tournait à 4,1 points et 3,6 rebonds par match (deuxième meilleure rebondeuse de son équipe).

Son futur coach, Wani Muganguzi, la qualifie de « couteau suisse, capable de jouer sur plusieurs postes « . « Dotée d’un sens du rebond et forte dans le un contre un, elle saura être un atout majeur de notre système défensif « , poursuit le technicien nordiste.

PROFIL JOUEUR Sophia ELENGA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 184 cm Âge: 30 ans (01/06/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 4,1 #104 REB 3,6 #52 PD 1,1 #89

Hélène Jakovljevic et Rebecca Tsobgny : la LF2 en force

Annoncées la veille, Hélène Jakovljevic et Rebecca Tsobgny ont beaucoup en commun. Elles sont des meneuses au profil offensif et elles arrivent de LF2 , respectivement des clubs d’ Aulnoye et de Montbrison . Ancienne du LBB (2019-2020), Jakovljevic est partie chercher des responsabilités à l’échelon inférieur, à Toulouse (championne de LF2 2022) puis Aulnoye, où elle évoluait depuis trois saisons. Devenue une meneuse confirmée, la meilleure passeuse de LF2 affichait des moyennes de 9,7 points à 46,9% de réussite aux tirs, 10,1 passes décisives et 6,2 rebonds en 33 minutes.

Tsobgny évolue elle aussi à la mène. Âgée de deux ans de moins que Jakovljevic, elle devrait normalement être son back-up sur le poste 1. La saison passée, elle a tournait à 12,5 points par match, couplés à 5.5 passes (deuxième meilleure passeuse de LF2 derrière… Jakovljevic) et 4,1 rebonds, le tout en 32 minutes avec des moyennes de 48,8% aux tirs (28,1% à 3-points). Formée à Villeneuve-d’Ascq , la meneuse ultra-offensive a connu une progression linéaire, passant par Roanne (NF1) puis Montbrison, où elle s’est révélée la saison passée.

PROFIL JOUEUR Hélène JAKOVLJEVIC Poste(s): Meneur Taille: 177 cm Âge: 24 ans (05/10/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / LF2 PTS 9,7 #34 REB 6,2 #16 PD 10,1 #1 Harmoni Turner : un pari pour l’avenir

A ces trois arrivées s’ajoute une inconnue : Harmoni Turner. L’arrière de 24 ans va débuter sa carrière professionnelle en Bretagne après un cursus de quatre saisons NCAA, à l’université d’Harvard. La saison passée, elle affichait des moyennes de 22,5 points et 5,4 rebonds chez le Crimson.

Elle a été recrutée pour ses capacités offensives, selon Wani Muganguzi, qui estime qu’elle « sera un de nos leaders offensifs, capable de scorer dans les 3 périmètres et de créer pour elle et les autres ». Après son cursus, elle a d’ailleurs été choisie au troisième tour de la Draft WNBA , trois places devant… Adja Kane , sa future coéquipière.

PROFIL JOUEUR Rebecca TSOBGNY Poste(s): Meneur Taille: 165 cm Âge: 22 ans (12/06/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / LF2 PTS 12,5 #16 REB 4,1 #43 PD 5,5 #2

Elizabeth Balogun : la grosse prise

Enfin, Elizabeth Balogun va elle aussi garnir les rangs du LBB, devenant déjà la cinquième recrue a rallier le Finistère. Débarquée de Charnay, la poste 3 (qui peut dépanner sur le poste 2) a fait partie de l’épopée bourguignonne qui a atteint les demi-finales des playoffs de LBWL. Avec le CBBS, elle affichait 9,1 pointsà 41% d’adresse dont 31,5% derrière l’arc et 4,1 prises par match.

L’internationale nigériane, qui a participé aux derniers Jeux olympiques, retrouvera un visage familier en la personne de Wani Muganguzi qui était dans le staff de l’équipe nationale. En Bretagne, elle retrouvera également sa coéquipière en sélection Evelyn Akhator (seule joueuse conservée avec Kane). De plus, l’ancienne Pinkie aura plus de responsabilités, au sein d’un effectif remodelé et sous la houlette d’un coach qu’elle connaît bien. Encore jeune, elle semble être une belle prise pour le LBB qui n’a désormais plus que deux postes à combler à l’issue de cette intersaison.

PROFIL JOUEUR Elizabeth BALOGUN Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 185 cm Âge: 24 ans (09/09/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 9,1 #44 REB 4,1 #43 PD 0,9 #100