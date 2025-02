L’arbitre Johann Jeanneau mis à pied par la FFBB pour « harcèlement moral et sexuel »

Aux manettes de Saint-Quentin – Bourg-en-Bresse samedi dernier, Johann Jeanneau (49 ans) aurait dû officier sur la Leaders Cup ce week-end à Caen. Mais le Vendéen a vu sa désignation être retirée en urgence mercredi soir par la FFBB.

En cause, des accusations de harcèlement sexuel et moral qui lui valent une mise à pied à titre conservatoire par la Fédération selon les révélations du site France TV Info et de l’émission Tout le Sport.

🏀 #TLS | Enquête interne dans le monde du basket français 💥 Tout le sport révèle qu'une enquête interne de la FFBB sur des possibles faits de chantage sexuel entre arbitres est actuellement menée : toutes les infos 👇 ▶️ L'émission en replay : https://t.co/IBFtHcn071 pic.twitter.com/IyMj1uC863 — francetvsport (@francetvsport) February 15, 2025

« Ils m’ont dit de te payer en nature »

Johann Jeanneau a fait l’objet d’un signalement fin décembre par un arbitre lui reprochant plusieurs SMS ambigus, remontant à 2016. Arbitre formateur salarié à la FFBB, adjoint au chef du service des officiels au pôle formation et emploi, le frère d’Aymeric Jeanneau (manager du Stade Rochelais) aurait envoyé plusieurs messages laissant penser qu’il a monnayé des faveurs sexuelles en échange de bonnes notations de sa part, ou autres avantages : « Ils m’ont dit de te payer en nature », « Ce n’est pas parce qu’on est au régime qu’on ne peut pas regarder le menu », « Je te trouve très gay », etc.

Dans son post révélant l’affaire sur le réseau social LinkedIn, l’officiel concerné a dénoncé « des propos inacceptables et des avances explicites. »

Si France TV Info relate plusieurs autres situations troublantes lors de séances de formation qu’il dirigeait (le fait de lécher une sucette « de manière tendancieuse » devant plusieurs stagiaires, une invitation à venir retirer un lot sur le pas de la porte de sa chambre à la tombée de la nuit), le dossier Jeanneau a pris une autre tournure au début de l’année 2025 avec les témoignages de deux femmes arbitres, évoquant « des propos totalement déplacés et inappropriés » lors d’un stage à Bourges mi-décembre.

Sollicité par France TV Info, le président Jean-Pierre Hunckler a confirmé la mise à pied. « Je suis ce dossier de très près et même s’il y a des décisions très dures à prendre, elles seront prises », assure le nouveau patron de la FFB, alors que l’enquête fédérale suit son cours.

La FFBB n’a pas (encore ?) averti la justice

Pour l’instant, la fédération n’a pas averti la justice, en enclenchant l’article 40 du code de procédure pénale, qui prévoit que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit » doit en informer le procureur de la République, « sans délai ». La FFBB se réserve toutefois le droit de prévenir le parquet. « S’il y a besoin, on aura recours à l’article 40 », ajoute Hunckler.

Déjà visé par une enquête interne il y a deux ans, restée sans suite, Johann Jeanneau arbitre en Betclic ÉLITE depuis 2004. Il est, pour l’instant, présumé innocent des faits allégués.