L’AS Monaco en balade contre Limoges au milieu de son quart de finale d’EuroLeague

L’AS Monaco a conclu une semaine royale en Principauté en cette fin avril. Après avoir idéalement débuté sa série des quarts de finale d’EuroLeague contre le FC Barcelone, en menant 2-0, l’équipe de Vassilis Spanoulis n’a pas baissé de rythme en Betclic ELITE, faisant voler en éclats le Limoges CSP (91-52).

Un 20-0 rédhibitoire pour Limoges

Malgré sa saison très difficile (premier non-relégable), le Limoges CSP pouvait croire que l’ASM aurait la tête ailleurs en pleine série pour s’offrir son ticket au Final Four de l’EuroLeague. « S’il peut y avoir une fenêtre de tir, c’est bien pendant leur quart de finale d’EuroLeague », disait justement à ce propos Vincent Amsellem. Mais ce dimanche 27 avril, lui et ses coéquipiers ont rapidement compris qu’il n’y aurait rien à faire face à Mike James et sa bande.

Dès le début du 2e quart-temps, la messe était quasiment dite pour le Cercle Saint-Pierre, qui a encaissé une série de 20 points à 0 dont il ne s’est jamais relevée (de 22-16 à 42-16). L’absence d’adresse des Limougeauds a été rédhibitoire, eux qui n’ont par exemple marqué qu’un seul panier à 3-points en première période, en 16 tentatives pourtant. Ainsi, la rencontre a presque tourné en décrassage pour les Monégasques, tant ils n’ont pas été inquiétés par la suite.

Spanoulis a pu faire tourner

D’autant que la Roca Team a pu s’appuyer sur ceux qui, justement, n’ont pas eu l’occasion de se dégourdir les jambes contre Barcelone. Non utilisés dans la première partie de la série contre Barcelone, les intérieurs Petr Cornelie (11 points à 4/5 aux tirs pour 20 d’évaluation), Donatas Motiejunas (4 points, 6 rebonds et 3 passes décisives) et Georgios Papagiannis (14 points à 5/6) ont dominé les raquettes. L’arrière Juhann Begarin est quant à lui le Monégasque qui a le plus joué, avec 7 points et 6 rebonds en 27 minutes de jeu, quand Mam’ Jaiteh, héros du match 2 contre le club catalan, n’a pas joué.

L’AS Monaco revient à hauteur de l’ASVEL en tête du classement de la Betclic ELITE, en espérant toujours que le club villeurbannais faute sur la fin de la saison pour lui ravir la première place. Pour le Limoges CSP, il faudra encore patienter dans cette difficile saison pour valider officiellement son maintien dans l’élite.