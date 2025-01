L’AS Monaco mise à l’amende par l’EuroLeague

L’AS Monaco a été sanctionnée pour non respect du fair-play financier de l’EuroLeague. En effet, dans un communiqué de la Commission de contrôle de gestion (CCG), organe indépendant commandité par l’EuroLeague concernant le respect du fair-play financier, cette dernière annonce avoir mis à l’amende la Roca Team.

Deux règles du fair-play financier de l’EuroLeague enfreintes

Selon le communiqué de la CCG, l’AS Monaco a enfreint deux règles, concernant un manquement à l’obligation de fournir à l’EuroLeague toutes les informations financières nécessaires à l’évaluation de la conformité avec la FSFPR, ainsi que la violation de l’exigence relative au ratio de contribution des actionnaires. Par conséquent, le club de la Principauté a été sanctionné financièrement. Le montant de l’amende n’a pas été révélé.

Pas la première sanction de la saison pour Monaco…

Ce n’est pas la première fois en cette saison 2024-2025 que l’AS Monaco se voit sanctionnée à propos d’une question financière. Mi-novembre 2024, le club du président Fedoricsev s’est vu confirmer sa pénalité par la LNB d’une victoire au classement et une autre avec sursis, tout en devant régler 20 000 euros d’amende. Il était reproché au club monégasque d’avoir rémunéré en partie son joueur vedette Mike James, depuis 2022, grâce à un contrat d’image conclu avec la société Fedcom Media, filiale du groupe Fedcom, propriétaire de l’AS Monaco. Non communiqué à la ligue, ce contrat permettait alors de réduire artificiellement la masse salariale du club, et donc le montant de la Luxury Tax dont doit s’acquitter l’ASM.