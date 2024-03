Après un match de séries à Gravelines-Dunkerque, l’AS Monaco se qualifie déjà pour les playoffs

Puisque Jean-Christophe Prat ne regarde jamais le classement, il ne le saura pas. Mais le BCM Gravelines-Dunkerque est retombé dans la zone rouge ce dimanche. Au vu de l’enchaînement Paris – Monaco de la semaine, il n’y a cependant aucune honte, ni même déception, à avoir pour les Nordistes. Ce dimanche, ils ont fait mieux que rivaliser avec une Roca Team peut-être encore un peu anesthésiée par les vapeurs du record historique de Mike James moins de 72 heures plus tôt.

« Il y a des motifs d’espoirs », relevait Thomas Cornely au micro de SKWEEK. L’ancien meneur blésois faisait notamment à ce fabuleux deuxième quart-temps, marqué par un invraisemblable 22-0, de 17-28 à 39-28 ! Une folle série qui a ensuite contribué à porter l’écart jusqu’à +13 (44-31, 21e minute). « Faire un 22-0 contre une équipe comme ça, il faut garder les points positifs pour avancer », clamait Cornely. « Il faut garder espoir, ce match va nous servir pour le reste de la saison »

22-0 puis 0-17

Mais face à une équipe de la dimension de l’AS Monaco, mettre un uppercut, aussi fort soit-il, ne suffit pas. Il faut complètement la mettre KO. « Quand ils appuient au bon moment, ils font mal. C’est la force de leur groupe. » Au 22-0, la Roca Team a ainsi répondu par un 0-17 au retour des vestiaires, de 49-38 à 49-55. « On s’est un peu écroulé dans le deuxième quart-temps mais on est revenus avec une approche différente après la pause », insistait Donatas Motiejunas. Si le trio Mike James – Élie Okobo – Matthew Strazel était dans un petit soir (26 points à 9/32 en cumulé), le club de la Principauté a su trouver des solutions alternatives, avec l’abattage offensif de… John Brown III (13 points à 6/7 et 4 rebonds), défensif de Donta Hall et multitâches d’Alpha Diallo (13 points à 5/7, 7 rebonds et 5 passes décisives). Voire même carrément inattendues, à l’image de ce coup sifflet qui a tant fait parler dans les couloirs du Stade des Flandres, venu sanctionner une faute imaginaire de Tajuan Agee sur John Brown III à moins de trois minutes de la fin.

Victorieuse 72-68, l’AS Monaco n’a vraiment pas brillé mais plus personne, sur le Rocher, ne se souviendra du contenu de cette rencontre d’ici deux semaines. Il ne restera qu’un bilan toujours aussi proche de la perfection en Betclic ÉLITE : 23 succès en 25 rencontres. Et le sentiment du devoir accompli. « C’est une bonne victoire sur la route, je suis content du travail de tout le monde », saluait Donatas Motiejunas. « Je ne dirais pas qu’on s’est fait peur car tous les matchs à l’extérieur sont difficiles dans le championnat de France. » À neuf rencontres de la fin de la phase régulière, la Roca Team a même déjà composté son billet pour les playoffs. Eux non plus n’ont presque plus besoin de regarder le classement…