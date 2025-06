L’ASA retrouve Milosevic pour la belle face à Vichy, mais pas Beyhurst

Défaite sur le terrain de Vichy lundi 2 juin (81-75) après avoir remporté la demi-finale aller à domicile (75-65), l’Alliance Sport Alsace joue la suite de son parcours d’accession à la Betclic ÉLITE ce jeudi soir à la maison face à la JAV. L’équation est simple : en cas de victoire, les Alsaciens retrouvent Le Portel en finale ; sinon, ce sera l’heure des vacances pour les hommes de Nebojsa Bogavac.

Dans ce match décisif, l’entraîneur monténégrin a annoncé à nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace qu’il pourra compter sur le retour de son ailier serbe Djordje Milosevic (1,99 m, 31 ans), absent lors du match 2 pour une blessure au genou. Un retour qui pourrait avoir son importance selon le technicien : « C’est un joueur important pour l’équipe, il est intelligent et partage bien la balle », décrit Bogavac. Cette saison, le Serbe rapporte tout de même 8,7 points, 4,4 rebonds, et 2,8 passes décisives en 23 minutes de moyenne. Il y a deux ans, il a déjà contribué à la qualification en finale de Champagne Basket. Pas négligeable dans une demi-finale plus que indécise.

PROFIL JOUEUR Djordje MILOSEVIC Poste(s): Ailier Taille: 199 cm Âge: 31 ans (20/06/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 8,7 #100 REB 4,4 #53 PD 2,8 #65

L’ASA devra toutefois composer encore une fois sans son capitaine Ludovic Beyhurst (1,72 m, 26 ans), blessé depuis un mois. Une individualité dont l’absence est évidemment notable, mais le coach reste optimiste et déterminé : « On se prépare pour tout donner et il y a de la confiance, on est positif. Il faut que l’on soit intelligent et concentré des deux côtés du terrain », livre le Monténégrin.