L’ASVEL boucle son grand chelem espagnol en terrassant le FC Barcelone

Dans son immense carrière, Nando De Colo a déjà réalisé nombre d’actions décisives. Mais généralement, c’était en ayant la balle en main, pas en défense, loin d’être sa spécialité… Pourtant, à 20 secondes du buzzer final, alors que le Barça avait le ballon de l’égalisation dans les mains (à 93-96), le Nordiste a eu le bon réflexe en déviant une passe de Dario Brizuela, sécurisant ensuite sur la ligne des lancers-francs un nouveau succès de prestige pour l’ASVEL, finalement victorieuse 100-94 face à une équipe invaincue depuis quatre matchs.

« Je suis heureux », pouvait savourer l’entraîneur Pierric Poupet après coup. « Que ce soit en marquant 60 ou 100 points, battre le FC Barcelone est toujours une performance ! J’avais demandé aux joueurs de jouer avec passion et ils l’ont fait. Tout le monde a tout donné des deux côtés. » Il faut dire, aussi, que les Villeurbannais se sont retrouvés dans des conditions de confort qu’ils ne connaissaient pas vraiment : régulièrement en sous-effectif, ils ont cette fois joué à 12, avec le retour de Joffrey Lauvergne (6 points et 4 rebonds en 10 minutes) et la première de Ben Bentil , qui devra logiquement prendre ses marques (-5 d’évaluation en 11 minutes).

« Au complet, c’est différent ! »

« Au complet, c’est différent », apprécie Neal Sako. « C’est plus facile de donner 100%, tout le monde peut apporter de l’énergie. » Lui en a amené beaucoup (14 points à 7/8 et 6 rebonds), de même que son compère Tarik Black, auteur d’un passage crucial dans le troisième quart-temps (13 points à 100%). Sur les ailes, Andre Roberson a encore été exceptionnel (17 points à 6/10, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres) tandis que Théo Maledon (18 points à 4/13 et 9 passes décisives pour 27 d’évaluation) et Nando De Colo (18 d’évaluation) ont magnifiquement fait tourner l’ensemble.

Déjà tombeuse de Vitoria (76-69) et du Real Madrid (80-78) plus tôt dans la saison, l’ASVEL a donc bouclé un mini Grand Chelem, terrassant toutes les équipes espagnoles à la maison. Surtout, l’équipe rhodanienne se replace à une seule longueur des play-in et peut donc continuer de rêver en grand pour la fin de saison. Et rien que ça, lorsqu’on se rappelle du spleen des dernières fins d’hiver de Villeurbanne sur la scène continentale, c’est déjà une victoire en soi…