L’ASVEL briseuse officielle de séries : au tour du Zalgiris Kaunas d’être refroidi !

Vous avez besoin de refroidir une équipe en feu ?! Faites donc appel à l’ASVEL ! Le Paris Basketball, et ses dix victoires de rang ? Battu. Le redressement du Partizan Belgrade, incarné par ses succès consécutifs ? Interrompu. Quid de la mini-série du Zalgiris Kaunas, revenu dans le Top 4 de l’EuroLeague grâce à ses trois victoires d’affilée. Tuée dans l’œuf, évidemment.

Malgré un Francisco record

Encore fanny à l’extérieur jusqu’à cette semaine en Coupe d’Europe, l’ASVEL a donc vécu une séquence parfaite sur la route en l’espace de 72 heures, si l’on excepte l’épisode de la blessure de Mbaye Ndiaye. Sortis indemnes de la bouillante Stark Arena mardi (82-79), les Villeurbannais ont récidivé au coeur d’une salle presque aussi intimidante, la Zalgirio Arena. Avec encore plus de maîtrise cette fois : alors qu’il avait fallu un shoot décisif de Nando De Colo à Belgrade, l’ASVEL a presque gagné en mode rouleau compresseur en Lituanie (78-72), malgré la performance record de Sylvain Francisco en EuroLeague (22 points à 6/14, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions).

Il faudra juste jeter un voile pudique sur l’entame de la seconde mi-temps, où les coéquipiers d’un étonnant Melvin Ajinça (17 points à 6/10 et 4 rebonds) ont failli gaspiller toute leur belle première période (43-36), encaissant un douloureux 2-14 dans les cinq premières minutes (jusqu’à 45-47). « Notre capacité à stopper leur série dans le troisième quart-temps a été le tournant du match », affirme le coach, Pierric Poupet. « Ce soir, j’ai aimé notre solidité. On se bat en permanence et on y croit toujours. Les joueurs sont restés concentrés jusqu’à la toute dernière seconde et c’est pour cela que l’on a gagné. »

Autant de victoires à la mi-saison que pendant toute la saison 2022/23

Désormais 12e, à égalité avec le Real Madrid (il y a pire compagnie), l’ASVEL se rapproche un peu plus du play-in et affiche surtout un bilan quasiment équilibré à la fin de la phase aller (8v-9d). À mi-chemin, les Villeurbannais ont déjà gagné autant de matchs que lors de toute la saison 2022/23 (8v-26d), et presque autant que l’an dernier (9v-25d). « On progresse collectivement », veut croire Théo Maledon, encore incisif (17 points à 4/11, 4 rebonds et 6 passes décisives). « On commence à récolter les fruits de notre travail, il faut continuer comme cela. On vient de faire deux bons matchs, on est sur une bonne série, mais ce n’est pas assez, on veut encore progresser ! » Et qui sait jusqu’où ça pourrait les mener…