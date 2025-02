L’ASVEL cède à l’usure chez l’Étoile Rouge de Belgrade

Les déplacements sont décidément bien difficiles à enchaîner pour l’ASVEL depuis près d’une semaine. Après avoir été battu à Paris en EuroLeague, puis de manière plus surprenante à Limoges en Betclic ELITE, Villeurbanne a de nouveau mordu la poussière à l’extérieur. Après avoir regardé les yeux dans les yeux l’Étoile Rouge jusqu’au bout à Belgrade, l’équipe de Pierric Poupet a fini par s’incliner en fin de match (73-66).

L’ASVEL beaucoup trop maladroite aux tirs

« Nous avons fait un bon travail au niveau de l’intensité mais nous n’avons pas mis les tirs ». Au micro de l’EuroLeague TV, l’entraîneur rhodanien Pierric Poupet a bien résumé les maux de l’ASVEL sur cette rencontre dans l’antre de l’Étoile Rouge. Agressif au rebond (46 prises dont 21 offensives), Villeurbanne n’a cependant pas converti suffisamment de secondes chances, que ce soit dans la peinture (44% de réussite) ou à 3-points (4/28). À l’image de Théo Maledon, auteur d’un match une nouvelle fois complet (13 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 2 ballons perdus), sans avoir été capable d’apporter une menace extérieure (0/8 à 3-points).

Ce qui n’a pas empêché l’ASVEL d’être au contact jusqu’au bout à Belgrade, étant encore à 5 points de l’Étoile Rouge à l’entame des deux dernières minutes (66-61, 38′). Mais la combativité des intérieurs villeurbannais Neal Sako (8 points et 5 rebonds), Ben Bentil (12 points et 4 rebonds) ou de l’ex-joueur du Partizan Joffrey Lauvergne (8 points et 9 rebonds) n’a évidemment pas suffi pour faire tomber un collectif serbe au rendez-vous (9 joueurs à 5 points ou plus).

Les voyages vont se poursuivre

Malgré cette nouvelle défaite à l’extérieur, la 3e de suite, Pierric Poupet n’en voulait pas à son équipe. « Je suis fier de mes joueurs », soulignait-il. « Nous avons beaucoup mieux joué que lors des deux précédents matchs. » Il faudra poursuivre sur cette lancée pour les partenaires de Nando De Colo, qui ne sont pas encore près de rentrer à la maison. Trois déplacements les attendent encore, avec notamment le Bayern Munich en EuroLeague et des retrouvailles avec Paris, en championnat cette fois. Pas ce qu’on peut espérer de mieux, surtout quand l’effectif actuel tire déjà la langue…