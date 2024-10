L’ASVEL chute lourdement chez le Pana : « Nous n’y étions pas »

Après avoir réalisé un début de saison plutôt prometteur en EuroLeague, battue à une seule reprise (au bout de trois prolongations) en Betclic ELITE, l’ASVEL a largement sombré ce mercredi 30 octobre chez le Panathinaïkos Athènes (92-68). En plein road-trip, l’équipe de Pierric Poupet a été dominée de bout en bout par le champion d’Europe en titre. Les Rhodaniens, toujours privés de Paris Lee (1,83 m, 29 ans) et Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans), ont semblé dans le dur physiquement, à l’image de Théo Maledon passé pour la première fois de la saison à côté (-1 d’évaluation).

« Nous n’y étions pas, a reconnu l’entraîneur Pierric Poupet dans Le Progrès après la rencontre. Les gars ont beaucoup donné auparavant et nous avons bien vu, face à une équipe qui nous est bien supérieure, que si nous n’avons pas toutes nos armes ou, a minima, 120% d’énergie, on ne peut pas exister. Et vu que nous n’avions pas 120 % d’énergie, comme à Barcelone, cela a fait un écart. »