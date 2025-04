L’ASVEL continue de garder la tête, Strasbourg conserve une infime chance de play-in

À chaque journée qui passe et chaque victoire accumulée, l’ASVEL se rapproche un peu plus de la première place de la saison régulière de Betclic ELITE. Le club rhodanien a fait un pas de plus ce vendredi 25 avril, en l’emportant contre le SLUC Nancy (92-82), conservant ainsi la tête du classement à trois journées de la fin.

Partie très fort, l’ASVEL s’est faite peur

Mais comme ces derniers temps en championnat, rien n’a été simple pour l’ASVEL, qui s’était d’abord grandement facilité la tâche dans cette rencontre. Après un départ canon (19-2), l’équipe de Pierric Poupet a longtemps bien géré son avantage… mais pas jusqu’au bout ! À l’entrée du dernier quart-temps, Nancy s’est rebellé. Avec un bon Zacharie Perrin (20 points à 8/10 aux tirs) et le réveil de Shevon Thompson (17 points et 6 rebonds), le SLUC est revenu à une possession des Villeurbannais à quatre minutes de la fin.

L’ASVEL, portée par un axe 1-5 Maledon – Sako d’une redoutable efficacité (23 points dont 5/10 à 3-points pour le meneur, du 16 points et 11 rebonds pour le pivot), a finalement su se ressaisir à temps pour l’emporter au final (92-82).

𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢𝗡 💪@LDLCASVEL s'impose pour la 8️⃣e fois d'affilée en #BetclicELITE 🔥 Les Villeurbannais conservent leur place de leader 🥇 pic.twitter.com/Svm4zBf8yF — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) April 25, 2025

Strasbourg a pris le dessus sur la fin contre La Rochelle

La SIG Strasbourg devait se racheter au Rhénus ce vendredi 25 avril, après deux dernières sorties indigentes, dont celle contre Dijon dans le même lieu quinze jours auparavant. Le club alsacien l’a fait, pas forcément de manière convaincante, mais avec l’essentiel accompli, la victoire au bout contre le Stade Rochelais (71-63).

Pour cela, l’entraîneur strasbourgeois Thomas Drouot a pu s’appuyer sur un bon Troy Caupain, auteur de son meilleur match depuis son arrivée dans le Bas-Rhin en février dernier (22 points à 9/16 aux tirs, 5 passes décisives pour 3 ballons perdus). Il fallait bien cela pour contenir une équipe rochelaise bien décidée à s’offrir un second succès consécutif, après avoir gagné à Nanterre le week-end dernier. L’équipe de Julien Cortey a d’ailleurs longtemps fait douter la SIG, en étant encore à égalité au début du dernier quart-temps (57-57, 32′), dans le sillage d’un Jubrile Belo instoppable (23 points avec 10 fautes provoquées).

Strasbourg a finalement pris le dessus sur La Rochelle, en s’appuyant notamment sur sa recrue printanière, qui a repoussé la lanterne rouge à coups de tirs extérieurs et de passes décisives à destination de Brice Dessert notamment (14 points, 6 rebonds et 4 contres).

Ainsi, la SIG Strasbourg revient provisoirement à une victoire du top 10, en espérant que les équipes au-dessus se trouent ce week-end, comme l’Élan Chalon contre Nanterre ou Saint-Quentin à Gravelines-Dunkerque.