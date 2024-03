L’ASVEL et son président délégué Gaëtan Müller satisfaits du travail de Pierric Poupet

L’ASVEL connait une saison 2023-24 à rebondissements. Le souci, c’est que ces derniers ont très souvent eu une connotation négative, avec le renvoi de deux coachs, des éliminations précoces en Leaders Cup et Coupe de France, ainsi qu’une saison d’EuroLeague décevante (17e sur 18).

« Très content de ce que fait Pierric Poupet »

Le président délégué de l’ASVEL, Gaëtan Müller, a fait le point avec Le Progrès sur la saison du club villeurbannais. Il est notamment revenu sur son actuel entraîneur Pierric Poupet et sur son début de prise de mandat.

« Je suis très, très content du staff et de ce que fait Pierric, souligne Gaëtan Müller. Depuis qu’il est là, il y a vraiment du mieux et c’est cohérent, solide. Nous avons retrouvé une assise défensive et Pierric arrive à fédérer. Par rapport à la mission que nous lui avions fixée, c’est-à-dire rebâtir l’équipe, lui donner une identité et faire jouer Ndiaye et Yaacov, c’est carton plein. »

Depuis les prises de fonctions de Pierric Poupet début janvier, le bilan de Villeurbanne toutes compétitions confondues est de 9 victoires pour 10 défaites (avant la réception de l’Anadolu Efes ce vendredi). Si l’ASVEL a été active pour remplacer ses acteurs sur son banc, elle l’a également été pour effectuer des changements parmi ses joueurs. Là aussi, pas forcément gagnant à chaque fois, avec la signature d’un poste 4 comme DeShaun Thomas plutôt que d’un arrière ou encore avec le départ récent d’un Boris Dallo qui n’a pas joué de la saison. Sur ce point, Gaëtan Müller ne s’est prêté à aucun commentaire, tout comme sur l’avenir de Pierric Poupet à la tête de l’équipe.

« Nous en parlerons à la fin de la saison. » Gaëtan Müller à propos du recrutement cette saison

Une fin de saison où l’ASVEL n’aura plus que le championnat de France à jouer, en plus d’accumuler de l’expérience et quelques victoires en EuroLeague.