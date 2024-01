L’ASVEL féminin entre en chasse pour le podium

Les féminines de l’ASVEL ont un gros coup à jouer ce soir en LFB. Depuis leur début de saison raté à cause d’innombrables blessures, les Lionnes ont relevé la tête. Et refont peu à peu leur retard. À quelques heures d’affronter les Flammes Carolo, les joueuses de David Gautier pointent en quatrième position du classement. Elles ne sont qu’à deux victoires d’un trio ex-æquo composé de Basket Landes, Bourges et Villeneuve. Or ces trois équipes jouent ce soir en même temps que l’ASVEL. Les deux premières vont même s’affronter même dans un choc crucial à 19h00, alors que les clubs sont entrés dans la seconde partie de la saison. Une programmation dont pourraient bien profiter les joueuses de l’ASVEL, qui ont désormais un rôle de chasseuses.

Armada réunie

Tenantes du titre, les Lionnes ont bien sûr les capacités pour refaire leur retard. D’autant que, contrairement aux premières journées de championnat en octobre, elles vont bénéficier d’un effectif quasiment au complet pour les prochaines semaines. Absente depuis fin octobre, Laura Quevedo a repris l’entraînement hier. Seule Juste Jocyte, qui n’a de toute façon que très peu joué cette saison, va manquer à l’appel. La jeune pépite lituanienne a mis un terme à saison à cause d’une blessure récurrente à la hanche. Avec une armada offensive maintenant réunie, le club villeurbannais ne devrait plus avoir peur de personne sur cette fin de saison de championnat. Ni en EuroLeague, où elles sortent d’ailleurs d’une belle victoire 76-85 sur le parquet des Polonaises de Lublin.

En ce qui concerne le match de ce soir à domicile contre les Flammes Carolo, les joueuses de David Gautier ont l’avantage d’avoir déjà battu leurs adversaires le week-end dernier en Coupe de France (73-54). Le coach français, qui va laisser sa place à l’issue de la saison, compte bien s’appuyer sur cette récente victoire. « Ce n’est jamais facile de jouer deux fois de suite la même équipe, donc c’est un beau challenge. On avait livré un match plein. On a ciblé pas mal d’axes où on peut faire mieux encore. Il va falloir faire encore un meilleur match pour garder la même marge et remporter ce match » a-t-il analysé pour le site internet du club. Les joueuses de Charleville-Mézières pourront elles se reposer sur Sara Chevaugeon. De retour de blessure, celle qui a joué 5 saisons dans sa carrière à l’ASVEL compte bien tout donner contre son ancienne équipe. Mais pas sûr que cela soit suffisant.