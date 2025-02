L’ASVEL gaspille une énorme avance pour débuter l’ANGT de Ulm

Les U18 ASVEL ont failli bien débuter l’ANGT de Ulm, 3e Next Generation Tournament de la saison 2024-2025. Mais les coéquipiers d’un grand Adam Atamna ont été renversé par le Zalgiris Kaunas (70-84).

C’est pourtant avec la confortable avance de 19 points que l’ASVEL a rejoint les vestiaires à la mi-temps (55-36). Porté par la grande première période d’Adam Atamna (19 points) et Théo Guedegbe (14 points), les joueurs de Mike Happio avaient ainsi le match en main. Mais tout a basculé en seconde période, en raison notamment d’un 3e quart-temps perdu sur le lourd score de 5 à 25 où seul Adam Atamna a encore ajouté 4 points. Face à l’adresse lituanienne en fin de match, l’équipe villeurbannaise n’a pas pu reprendre le contrôle du score (70-84).

Ce n’est pas faute d’avoir pu compter sur un grand Adam Atamna (1,94 m, 17 ans). Le joueur, mis sous couveuse à LyonSO en NM1 cette saison, a assumé son rang avec au total 29 points à 13/26 aux tirs, 5 rebonds, 5 passes décisives, 5 interceptions et 5 ballons perdus en 38 minutes de jeu. Le problème, c’est qu’en dehors de sa performance, seulement six autres joueurs de l’ASVEL ont marqué. Dont l’intriguant prospect mexicain Adrien Isaac Porras (2,10 m, 16 ans), auteur de 6 points à 3/4 aux tirs en 16 minutes de jeu.

🇫🇷 Adam Atamna had a dominant outing today in ASVEL’s loss to Zalgiris in the Adidas Next Generations tournament

The 6’5 guard is looking like one of the most promising prospects out of France. Strong game today pic.twitter.com/phLhP0UBNT

— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) February 7, 2025