L’ASVEL met fin à 27 ans de disette chez l’Anadolu Efes !

Malgré la présence de deux Tricolores dans son effectif, l’Anadolu Efes ne gardera pas un bon souvenir de la venue des clubs français dans son antre cette saison. Après avoir été défait par Monaco et Paris au mois de novembre, le club stambouliote a débuté sa nouvelle ère sous Luca Banchi par un nouveau revers, cette fois contre l’ASVEL (76-82).

NEW WIN ON THE ROAD ! 🔥 Au caractère, les Villeurbannais vont chercher une énorme victoire sur le parquet du double vainqueur de l'Euroleague, l'Anadolu Efes ! 💪 Place désormais à 3 matchs consécutifs européens à la maison et ça commence dès mardi face au Partizan !

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 10, 2025

Les expérimentés De Colo et Black ont fait la différence

Et ce malgré le fait que l’ASVEL n’avait pas remporté le moindre match chez l’Anadolu Efes depuis 1997 (6 défaites) et la victoire villeurbannaise en quart de finale des playoffs pour accéder au seul Final Four de son histoire.

Mené par la jeunesse de sa traction arrière en première période (41-38), avec Théo Maledon (15 points, 5 ballons perdus), Melvin Ajinça (6 points) et Shaquille Harrison (22 des 41 points en MT1 pour le trio), l’ASVEL a ensuite pu compter sur ses routiers de l’EuroLeague pour repartir avec la victoire. Avec d’abord le récital de Nando De Colo (16 points à 100% aux tirs) immaculé pour son retour à Istanbul, lui l’ancien du Fener. Le meneur a permis à l’ASVEL de tenir dans le 3e quart-temps, malgré la domination au rebond de l’Anadolu et notamment Vincent Poirier (14 points, 3 rebonds et 2 contres).

Nando De Colo IS COLD 🧊 100% aux tirs

100% aux lancers.

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 10, 2025

Sans Joffrey Lauvergne à l’intérieur, l’équipe de Pierric Poupet souffrait logiquement dans ce secteur. Mais le technicien a cependant pu s’appuyer sur un facteur inattendu : Tarik Black ! Tout juste rentré d’un voyage express aux États-Unis après avoir assisté aux funérailles de sa grand-mère, le vétéran américain a réalisé un énorme dernier quart-temps (9 de ses 15 points du soir). Derrière son rempart défensif, c’est tout le collectif rhodanien, boosté par une belle adresse extérieure (12/20 à 3-points) qui a mis sous l’éteignoir l’équipe turque dans la dernier quart-temps (10-21).

L’ASVEL plus que jamais en course pour le play-in

Ainsi, avec cette nouvelle série de défaites enrayée (après celle contre le Real Madrid en décembre), l’ASVEL reste dans la course pour le play-in. Elle jouera d’ailleurs un autre concurrent direct la semaine prochaine, le Partizan Belgrade, également à 9 victoires pour 11 défaites en EuroLeague