L’ASVEL prend une pénalité de 8 175 euros

Réunie le 9 avril 2024, la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a sanctionné sportivement l’AS Monaco et infligé une pénalité financière à l’ASVEL.

Coupable de ne pas avoir répondu aux dispositions de l’article 79 des règlements LNB sur la « transmission des documents contractuels », l’ASVEL s’est vue infligée une amende de 8 175 euros ferme. Une grosse amende qui rappelle celle infligée plus tôt cette année aux Metropolitans 92. Le club des Hauts de Seine avait été sanctionné pour le même motif. Selon nos informations, l’existence d’écrits sous seing privé dans les contrats avec un ou plusieurs joueurs est revenue aux oreilles de la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB qui a donc réclamé les documents auprès de l’ASVEL.

Déjà en proie à des difficultés financières, l’ASVEL va donc devoir s’acquitter d’une amende non négligeable.

L’ADA Blois également sanctionnée

L’ASVEL n’est pas le seul club à devoir régler une amende. Outre les 500 euros pour Angers et Vichy, 750 euros pour Le Portel et Chalon, l’ADA Blois va devoir régler une amende de 3 600 euros ferme. Le club blésois a été sanctionné pour « manquement aux dispositions de l’article 131.3 A des règlements de la LNB » sur les « Conditions relatives à la composition et à la comptabilisation des effectifs ». A l’échelle du budget de Blois, c’est un coup dur.