Le budget de l’ASVEL « va forcément baisser » annonce Tony Parker

Alors que l’ASVEL, en proie à d’importants problèmes financiers, joue le dernier match de sa saison 2023-2024 d’EuroLeague ce vendredi 12 avril, son président Tony Parker annonce dans Le Progrès que le budget du club « va forcément baisser ».

S’il note les progrès de l’équipe depuis la prise de poste de Pierric Poupet, en janvier, Tony Parker ne cache pas que la saison d’EuroLeague est « forcément un peu décevante ». Les bons résultats du meilleur ami de T.J. Parker à la tête de l’équipe font naturellement de ce dernier un candidat pour continuer de coacher l’ASVEL à l’avenir, de même que la rigueur budgétaire qui s’annonce à Villeurbanne. « Nous allons bientôt nous décider, même si ce n’est un secret pour personne que nous sommes en contact avec Gordon Herbert et Sergio Scariolo. Comme pour les filles (NDLR : avec la nomination de Yoann Cabioc’h), nous allons essayer de trancher assez tôt pour avoir une visibilité pour les deux prochaines années. »

« Les personnes de Skweek m’ont dit qu’elles tiendront leurs engagements » Tony Parker, président de l’ASVEL

Les deux dernières saisons ont écorné l’image de l’ASVEL et de Tony Parker. Longtemps, le club rhodanien pourrait trainer un déficit lié à ces exercices difficiles. Surtout si Skweek ne venait à ne pas régler à l’ASVEL la somme promise à Tony Parker pour monter le budget imaginé à 21 millions d’euros. « Les temps sont durs mais je préfère rester positif. Les personnes de Skweek m’ont dit qu’elles tiendront leurs engagements. On va les laisser travailler et leur faire confiance », communique Tony Parker. Ce dernier, qui qualifie de « formidable succès » les débuts de l’ASVEL à la LDLC Arena, assure discuter avec Jean-Michel Aulas sur le rachat de la salle. Son ancien partenaire sera d’ailleurs présent pour assister à la rencontre contre le FC Barcelone, ce vendredi 12 avril. Un dernier tour de route en EuroLeague jusqu’à début octobre 2024.