Présaison

L’ASVEL rend sa gifle à la JL Bourg en finale de l’Ain Star Game 2025

Présaison - Battu l'an passé en finale de l’Ain Star Game, l’ASVEL a pris sa revanche en 2025 en balayant la JL Bourg (92-57) à Ekinox ce dimanche 7 septembre. Plus tôt dans l'aprrès-midi, Nanterre a pris le meilleur sur l'Élan Chalon lors de la petite finale (91-82).
00h00
L’ASVEL rend sa gifle à la JL Bourg en finale de l’Ain Star Game 2025

Shaquille Harrison a réalisé un clinique en finale de l’Ain Star Game 2025.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Un an après la claque reçue ici même à Ekinox pour l’Ain Star Game (-19), l’ASVEL a redonné le change pour cette édition 2025, infligeant une correction de plus de 30 points à la JL Bourg (92-57). De bout en bout, le club villeurbannais a dominé cette finale de l’Ain Star Game.

Un match à sens unique après la pause

L’ASVEL a pris dix points d’avance dès le premier quart (16-26), pour ne plus jamais regarder derrière par la suite. Portée par Nando De Colo (16 points en 18 minutes de jeu) et un collectif très impactant physiquement, l’ASVEL a fait grimper l’écart tout au long de la partie. La Jeu a tenu par séquences en première mi-temps (29-41) avant de craquer au retour des vestiaires sous la pression défensive et l’impact intérieur de l’ASVEL. Le break s’est vite transformé en autoroute pour les hommes de Pierric Poupet, jusqu’à atteindre +39 (53-92) en fin de partie. Parmi les autres belles prestations rhodaniennes, on note également l’efficacité du duo Shaquille Harrison (14 points à 7/8) – Zac Seljaas (14 points à 5/6, 6 rebonds).

Côté bressan, Assemian Moularé (16 points à 4/12 aux tirs) a été le plus en vue, mais contrairement à ses précédentes sorties en présaison, l’adresse a cruellement manqué pour la Jeunesse Laïque (17/72 aux tirs, 6/35 à 3-points). Et la formation de Jean-Baptiste Lecrosnier a eu tendance à forcer. « On aurait dû mieux gérer certains temps sur le match, au lieu de continuer sur un rythme trop élevé sur la prise de décision, et en l’occurrence les prises de shoot », analysait le technicien burgien, dans des propos rapportés par La Voix de l’Ain. […] « On ne peut pas jouer comme si on était à +15 alors qu’on est à –15″.

Après avoir fait propriété du Trophée Pierre-Murtin depuis deux ans, la JL Bourg doit donc laisser l’ASVEL repartir donc avec le titre cette fois. Dans la petite finale, il y a également eu de la revanche dans l’air, puisque Nanterre a cette fois pris le meilleur sur l’Élan Chalon (91-82), pour permettre à l’équipe de Julien Mahé d’enregistrer sa première victoire en présaison.

oscarnivore
A noter les 7 contres de Mbaye Ndiaye ! Il s'est visiblement bien remis de sa blessure.
