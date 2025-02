L’ASVEL se prépare à un choc contre Monaco, « l’ogre du championnat », en demi-finales de la Leaders Cup

L’ASVEL a validé son ticket pour les demi-finales de la Leaders Cup en dominant Strasbourg ce vendredi. L’équipe de Pierric Poupet s’apprête maintenant à défier l’AS Monaco, l’ogre du championnat. Edwin Jackson, Joffrey Lauvergne, Andre Roberson et Pierric Poupet se projettent sur cette affiche, qui promet d’être intense.

L’ASVEL monte en puissance avant de défier la Roca Team

Victorieux face à Strasbourg en quart de finale, l’ASVEL a fait le travail sans trop puiser dans ses ressources. Un atout précieux avant d’affronter Monaco, adversaire redoutable et en pleine forme. La confrontation entre les deux équipes cette saison a été équilibrée : une victoire de l’ASVEL en Betclic ÉLITE et une de Monaco en EuroLeague. Mais pour Pierric Poupet, cette opposition en Leaders Cup est une toute autre histoire d’autant plus que le collectif de la principauté a beaucoup évolué depuis la mise en place de Vassilis Spanoulis.

Edwin Jackson : « Il faudra être mentalement prêts »

L’arrière villeurbannais Edwin Jackson sait que la Leaders Cup est un format particulier, où tout peut arriver. « C’est toujours spécial. On peut toujours se faire surprendre. Ce succès nous donne de la confiance, mais face à Monaco, on sait que ça ne sera pas plus facile. C’est une des meilleures équipes d’Europe. » Il souligne aussi l’importance de trouver sa propre énergie, dans une compétition où l’ambiance est souvent plus neutre que dans un match de saison régulière.

Joffrey Lauvergne : « Sur un match sec, tout peut arriver »

De retour après une période de blessure, Joffrey Lauvergne monte en puissance au bon moment. « Ça fait 15 jours que j’ai repris, mais avec tout ce que j’ai traversé, j’ai l’impression que ça fait beaucoup plus longtemps. » Il se réjouit du sérieux affiché par l’équipe contre Strasbourg, ce qui a permis de limiter les gros temps de jeu. « Demain, tout le monde devrait être prêt », affirme-t-il. Concernant Monaco, il sait que le défi sera de taille mais que c’est faisable à l’image de la victoire en début de saison à l’Astroballe : « Ça faisait longtemps qu’on ne les avait pas battus. Mais ce match sera différent. »

Andre Roberson : « On doit imposer notre impact physique »

Impérial au rebond face à Strasbourg (13 prises, en plus de 14 points), Andre Roberson insiste sur l’importance de l’engagement physique. « Nos tirs n’étaient pas toujours au rendez-vous, donc on a dû aller chercher des secondes chances. C’est ce qu’on devra faire demain. Monaco est une équipe complète, bien équipée, mais on doit être prêts à jouer. » L’ailier, formidable défenseur, croit en son équipe : « Si on reste concentrés et qu’on joue fort, on a une vraie chance. »

Pierric Poupet : « Monaco, c’est l’ogre du championnat »

Le coach de l’ASVEL est lucide : battre Monaco demandera une performance de très haut niveau :

« C’est l’ogre du championnat. C’est une équipe qui n’a pas perdu depuis un moment au championnat. C’est une équipe qui a les joueurs avec la meilleure valeur intrinsèque, qui joue en équipe depuis un certain temps, qui est difficile à appréhender puisque les rotations sont toujours différentes d’un match à l’autre. C’est une équipe de très très haut niveau, ils ont toutes les caractéristiques d’une équipe de Final Four d’EuroLeague.«

Pour lui, la clé sera l’intensité physique. « Le rebond sera un indicateur de notre énergie, mais ça passera aussi par la contestation des déplacements, les écrans, les démarquages… Si on ne met pas tout ça en place, on n’existera pas contre Monaco. »

Concernant la victoire en début de saison face à la Roca Team, Poupet relativise : « C’était une autre dynamique, un autre contexte. On va se concentrer sur le Monaco actuel et on aura déjà beaucoup à faire. »

Un défi immense pour l’ASVEL

La demi-finale contre Monaco sera un véritable test pour l’ASVEL. L’équipe de Pierric Poupet a prouvé cette saison qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleurs, mais il lui faudra livrer un match parfait pour espérer une place en finale. Réponse ce samedi à partir de 20h30.